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鐵路殺警案嫌判無罪　賴香伶籲建立司法精神病院專責體系

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▲▼民眾黨團舉行「民眾全力支持紓困，朝野勿忘修憲承諾」記者會，賴香伶。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立委賴香伶呼籲應建立司法的精神病專責系統。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

鐵路警察李承翰去年7月3日在自強號上處理補票糾紛，遭乘客鄭姓男子持刀刺殺身亡，嘉義地方法院30日宣判被告鄭男無罪。台灣民眾黨團總召賴香伶呼籲，應建立「司法精神病院的專責體系」，若目前精神疾病者犯罪入獄，仍由監獄提供明顯不足的醫療來管理，「對於病情的控制效果可想而知，這樣的政策真的對大家比較好嗎？」

賴香伶說，鐵路警察遭殺害案昨天宣判，引起社會的關注，民眾擔心的是：類似被告的個案如果回到社會，是否會危及你我的安全？被告已被診斷出有思覺失調症多年，但106年看診後就失聯、停藥，醫院認為被告必須終身服藥控制，否則將導致病情惡化，但被告失聯後，我們的社會安全網卻沒有追蹤情況，顯示我國的社會安全網顯然有很大的疏漏。

根據2016年衛福部統計，目前納入關懷訪視的精神疾病者約有 14 萬人，但中央補助地方衛生局的社區關懷訪視人力全國總計才 99 人，業務繁重的結果，恐怕讓關懷訪視員只能提供最低限度服務。

賴香伶表示，我國也未建立司法精神病院的專責體系，對於有精神障礙的被告，最多也只能施以5年的監護處分，期滿後如果精神醫療機構無法承接，同樣的問題仍會潛藏在我們的生活環境裡。

「對於成立司法精神病院，我曾在質詢中要求衛福部及法務部等相關部會共同研議。」賴香伶表示，該2部會卻對由哪個機關設置互推責任，導致原地踏步，籌設進度等於零。換句話說，目前精神疾病者如果犯罪入獄，仍然由監獄提供明顯不足的醫療來管理，對於病情的控制效果可想而知，這樣的政策真的對大家比較好嗎？

最後賴香伶說，這起悲劇，提醒我們的體制有許多漏洞亟待彌補，如何彌補社會安全網缺漏？ 是我們必須是負起的責任。

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