民眾黨5立委呼籲練台生出來面對　別讓錢櫃悲劇重演

▲民眾黨籲修法防堵不肖業者，別讓錢櫃悲劇重演。（圖／民眾黨團提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市林森北路錢櫃4月26日KTV發生大火釀成六死悲劇。民眾黨立委賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠，以及蔡壁如共同召開記者會，提出強烈譴責，呼籲錢櫃董事長練台生出來面對社會的質疑與要求，負起法律與道德責任，並提案修正《消防法》。



民眾黨團認為，消防法第13條必須增加：「遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另定消防防護計畫，報請消防機關核備，並依該計畫執行有關防火管理上必要之業務。」

此外，現行施工中消防防護計畫書提報，規範於「消防法施行細則」第15條第2項，其未提報施工中消防防護計畫書係按「製定現有建築物（場所）施工中消防防護計畫指導須知」，其中第3點規定：「施工中消防防護計畫，管理權人應於開工前3天報請當地消防機關備查，並須依法填寫查核表，未依規定辦理申報經查獲者，得依違反消防法第13條防火管理規定予以查處。」

而消防法第40條的罰則為：「違反第13條規定，經通知限期改善逾期不改善者，處其管理權人新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍不改善者，得連續處罰，並得予以30日以下之停業或停止其使用之處分」，並未明文規定處罰，所以應增列「未提報施工中消防防護計畫書」，修正為「直接處罰後限期改善」，並得連續處罰，並酌予提高罰緩金額。

消防法第37條中「經通知限期改善，逾期不改善或複查不合規定者，處其管理權人新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍不改善者，得連續處罰，並得予以三十日以下之停業或停止其使用之處分。」

民眾黨團主張，情節重大且惡意違規者，一經查處就可以重罰，也應直接勒令停業，也思考在相關法規中加入吹哨者條款，在提供誘因並保障其工作權的前提下，讓特定場所的從業人員，能主動向政府通報業主的惡意違反消防法規的行為，杜絕憾事發生。

民眾黨團也要求主管機關擴大加強消防安全的宣導，除了對業者，也要對增建、改建、修建、室內裝修的施工人員進行宣導。

此外，台灣的消防器材和設備，可透過物聯網科技，使得營業場所與消防單位通聯，一旦斷訊立即通報。因此，民眾黨團在消防法第6條中，加了一句：「本法所定各類場所之管理權人對其實際支配管理之場所，應設置並維護其消防安全設備；場所之分類及消防安全設備設置、設備狀況即時回報之標準，由中央主管機關定之。」如此一來，將可強制特定場所的相關重要消防設備必須受政府監控。