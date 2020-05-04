香港GDP有史最慘下跌！陳茂波：第二季難有起色「下半年走出谷底」

▲香港財政司司長「財爺」陳茂波。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港今年第一季GDP預估將比去年同期下降8.9%，成為1974年第一季有紀錄以來最大的跌幅。香港財政司司長陳茂波4日表示，香港經濟陷入「深度衰退」，第二季也很難樂觀，就算疫情受控，香港的出口難改善，國際商務、旅遊、投資都很難反彈，估計若疫情受控，下半年能走出谷底。

▼疫情影響下，香港機場旅客剩下不到一成。（圖／路透社）



陳茂波下午在記者會上指出，香港經濟陷入「深度衰退」，按年、按季都創有紀錄以來最大跌幅，主要的影響為中美貿易摩擦、去年的社會事件（反修例風波），還有新冠肺炎疫情，「推動香港經濟的『三頭馬車』，出口、消費及投資都『死火』，3月失業率4.2％更是9年來新高。」

陳茂波認為，展望第二季經濟難樂觀，就算有改善也會很緩慢，「即使疫情受控，國際經濟難以立即恢復，香港的出口難以改善，國際商務、旅遊、投資也難有大幅反彈，本地投資要一段時間才能恢復。」

陳茂波提到，目前對經濟有最大推動作用的就是私人消費（個人消費），因此政府會持續加大開支，來支援企業及勞工，包含派發1萬元（約3.8萬元新台幣）的政策，有需要也會推出更多措施，「估計疫情受控，經濟下半年能走出谷底。」

▼港府規定餐廳座席間要保持1.5公尺距離。（圖／路透社）

