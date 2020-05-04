香港第一季GDP下跌8.9％　創有紀錄以來最大跌幅「慘過金融海嘯」

▲香港經濟受疫情衝擊，短期內難見起色。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府統計處4日公布今年第一季GDP預先估計數據，較去年同期下降了8.9%，這也是自1974年第一季有紀錄以來最大的跌幅。港府指出，GDP下跌主要是由於受新冠肺炎疫情全球大流行影響，內部及對外需求均持續疲弱。

政府統計處公布的數據顯示，香港今年第一季GDP同比下降8.9%，幅度大於1998年第三季度的8.3%和2009年第一季度的7.8%，這兩個季度曾是1974年有記錄以來的最差表現。

政府統計處的數據還提到，去年第四季的跌幅為3.0%，這代表著，香港已連續第三個季度出現萎縮，持續時間為2009年全球金融危機（金融海嘯）以來的最長。

港府表示，由於新冠肺炎疫情的威脅對本地廣泛的經濟活動以及區內供應鏈構成嚴重干擾，香港的經濟衰退在今年第一季加劇，隨着疫情在三月演變成在全球大流行，對經濟的影響變得更為嚴重。

港府指出，根據預先估計數字，第一季本地生產總值按年實質大幅收縮8.9%，是有紀錄以來最大的單季跌幅。經季節性調整後按季比較，本地生產總值的實質跌幅在第一季顯著擴大至5.3%，亦是有紀錄以來最大的跌幅。

港府提到，按主要組成部分分析，香港整體貨物出口的按年跌幅在第一季明顯擴大，主要是因為區內供應鏈及相關貿易活動在新冠肺炎疫情的威脅下受到嚴重干擾。服務輸出錄得有紀錄以來最大的單季跌幅，部分反映訪港旅遊業受到重挫。

港府還說，內部需求方面，私人消費開支的跌幅急劇擴大，原因是新冠肺炎疫情的威脅和因此而實施的社交距離措施嚴重干擾與消費相關活動，而勞工市場情況嚴峻亦對消費情緒造成沉重的打擊。在營商氣氛悲觀和建造活動疲弱下，整體投資開支續見大幅收縮。

港府認為，展望未來，隨著新冠肺炎疫情全球大流行導致環球經濟活動嚴重萎縮，香港的出口短期內仍將顯著受壓。此外，美國與內地經貿關係的發展、地緣政治緊張局勢及環球金融市場波動，亦須繼續關注。本地方面，倘若疫情的威脅持續，經濟活動短期內料會仍然欠佳。政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括防疫抗疫基金下的兩輪措施和2020至2021年度《財政預算案》的大規模逆周期措施，應能為香港經濟及勞工市場帶來一些緩衝作用。

港府強調，香港的短期經濟前景面對極大的不確定性，很大程度上取決於環球公共衞生及經濟形勢的演變。鑑於新冠肺炎疫情全球大流行對環球經濟帶來嚴重影響，財政司司長於四月二十九日公布，將2020年實質本地生產總值增長預測修訂為-4%至-7%。政府會繼續密切留意情況。