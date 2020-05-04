香港富邦人壽攜手眾安國際　發展「純網路投保」一站式服務

▲富邦人壽子公司香港富邦人壽攜手眾安國際，獲准發展純網路保險業務。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

富邦人壽今（4）日宣布，子公司香港富邦人壽與眾安國際合資設立的眾安人壽已獲香港保險業監管局授權，可在香港展開純網路壽險業務。

富邦人壽指出，眾安人壽由香港富邦人壽與眾安國際分別持股35%及65%，資本額港幣10億元（約新台幣39億元），將採純網路投保模式，預期短期內可正式推出服務，首波將以壽險及重大疾病等商品率先上線。

眾安國際為大陸大型互聯網保險公司「眾安在線財產保險股份有限公司」旗下子公司，專注於金融保險科技業務發展，更於2019年成立香港首家虛擬銀行（純網銀）ZA Bank，累積堅強的金融創新服務經驗及技術實力。

富邦人壽指出，這次香港富邦人壽與眾安國際聯手，憑藉富邦集團在金融和保險的豐富經驗，結合眾安國際在數位金融服務領域的卓越表現，期盼提供香港人民更好的金融保險體驗及服務。

香港富邦人壽行政總裁兼眾安人壽董事周資為表示，隨著科技進步，人們無論在獲取信息或管理個人所需的模式均發生了顯著的變化，為配合瞬息萬變的消費者市場，香港富邦人壽期待以創新科技提升網路銷售、用戶體驗和營運效率，藉由匯集2家公司優勢的眾安人壽，為用戶締造更具價值的服務。

富邦人壽也提及，服務模式也將化繁為簡，專注打造全數位化的一站式平台，從投保、核保到理賠，用戶均能體驗簡單快捷、清晰易懂的全天候服務。