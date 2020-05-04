海邊浪漫約會2小時！　女拒絕「進一步關係」...遭一見鍾情男磚塊爆打毀容

▲約會示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者劉亭／綜合報導

香港一名24歲男服務生認識一名大陸女子後，直到凌晨1時許都在海邊浪漫聊天，但對方拒絕發生性關係，想要離開時，他突然性情大變，拿磚塊狂毆至對方毀容。案件4日開庭，男子聲稱自己一見鍾情，被拒絕後感到背叛才動手。但法院斥責其說法荒誕，判入獄3年1個月23天。

根據香港01報導，伍康華2018年12月19日前往西貢晚餐聚會，認識了27歲的楊曼曼，2人在海濱長廊飲酒聊天直到深夜1時許，約會2個多小時後，女方表示要離開卻被拉回，遭磚塊敲頭至暈倒。

▼暴力示意圖。（圖／123RF）

楊姓女子事後送醫檢查發現，鼻骨、右額骨和左右眼窩內側骨折，而右上頜竇上壁和前壁粉碎性骨折，另外還有左結膜下出血、上唇創傷和上牙齦裂傷，以及面和頭有多處裂傷等，在醫院住院長達16天。

伍男表示，對楊女一見鍾情，在聊天時也有一些親密動作，以為對方已經默許發生性關係，但卻被拒絕，最後想要親吻女生時，楊女突然大叫並咬耳朵反抗，在酒精及情緒影響下，又痛又感到被背叛及拋下，因此做出拿起旁邊磚塊動手。

法官判決時指出，被告用磚塊襲擊手無寸鐵的事主後，在對方昏倒後仍繼續施暴，更以臉部和頭部為目標，手法相當兇殘，且事主至今臉上仍有疤痕，已被毀容，被告因事主拒發生性關係感到背叛理由荒誕，判被告入獄3年1個月零23日。

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