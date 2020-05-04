港府今起分階段恢復上班　雇員強制配戴口罩

▲港府今起分階段恢復上班。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

香港政府部門自4日起分階段恢復正常上班，一些公共服務也恢復正常辦公時間。此外，先前為防止疫情擴算，港府還規定自大陸抵港人士需接受14日強制居家檢疫、禁止禁止4人以上的群組聚集等，多項限制將於5月7日到期，港府表示，將儘速公佈相關措施是否延長或停止。

《央視》報導，港府絕大部分政府僱員自4日起恢復正常上班，包括居屋署、運輸署、社會福利署以及律政司的公共服務等多項政府服務也陸續恢復，依照先前時間正常開放。

不過，由於疫情仍未完全匿跡，港府仍要求僱員在進入辦公場所前需要測量體溫，上班期間要求每個人都要戴上口罩，並提供酒精、搓手消毒液、消毒地毯等。

▲港府將逐步開放室外場地。（圖／路透）

先前禁止開放的室外場地，香港康文署則表示，部分室外場地將分階段於5月6日和5月11日重新開放，部分圖書館和博物館則將於5月6日起重新開放。報導指出，香港特區政府為加大疫情防控力度，在3月23日曾第二次關閉圖書館、體育館等公共設施。

至於其他防疫嚴控措施，如大陸抵港人士需要接受14日強制居家檢疫、對於餐館和其他商業處所的規定、禁止4人以上的群組聚集等，多項嚴控措施預計5月7日到期，港府表示，將盡快就這些嚴控措施公佈有關決定，讓市民有所準備。

▲禁止四人以上群聚等規定，將是港府下階段開放重點。（圖／路透）