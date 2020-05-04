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疫苗接種季節來臨　竹市衛生局四訣竅讓父母安心帶孩子接種

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▲新竹市衛生局提醒家長儘快帶孩子接種，保護孩子健康不能忘。。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市衛生局提醒家長儘快帶孩子接種，保護孩子健康不能忘。

記者蔡文綺／新竹報導

受到武漢疫情影響，近期竹市衛生局發現各項學齡期幼兒的常規疫苗接種率較往年同期相比明顯下降，新竹市衛生局提醒，雖現處武漢肺炎防疫期間，但家長仍然要讓家中學齡前幼童接種各項常規疫苗，千萬不要因受到疫情影響不敢上醫療院所接種疫苗，將對家中幼童免疫力造影響；衛生局強調，記住四大訣竅，上醫院不煩惱，先與醫療院所電話預約、全程配戴口罩、進出醫院前後清潔手部消毒、返家後更換衣服，就能有效做好防疫同時也讓家中幼童完成接種擁有免疫力，健康安全更有保障。

新竹市長林智堅指出，幼童的健康需要父母特別細心照顧，按時接種各項常規疫苗即早建立幼童完整免疫力與預防武漢肺炎感染都相當重要，防疫期間家長難免對前往醫療院所感到擔憂，因此，他特別提醒把握四大步驟，先與醫療院所進行預約，以減少在接種單位的等待時間、就醫過程中全程配戴口罩、出入院所前後清潔手部並用酒精消毒、返家後將全身衣物更換，就能順利讓孩子接種疫苗同時也做好防疫工作。

衛生局長王宗曦表示，請家長檢視家中幼童預防接種黃卡，若有適齡應接種而尚未完成者，請攜帶兒童健康手冊和健保卡，前往合約醫療院所或新竹市三區衛生所皆可完成疫苗接種，讓孩子儘早獲得完整保護力。

衛生局提醒，今年小一新生入學前要完成「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗」、「日本腦炎疫苗」及「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗」等3劑疫苗，以提升學童免疫力，杜絕校園傳染病，提醒家長儘快帶孩子接種，保護孩子健康不能忘。有關疫苗接種相關資訊可至疾管署全球資訊網「預防接種專區」(http://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

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