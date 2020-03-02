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新竹市馬偕兒童醫院動土　預計2022年營運

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▲總統蔡英文親臨新竹市馬偕兒童醫院開工動土典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲總統蔡英文親臨新竹市馬偕兒童醫院開工動土典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市馬偕兒童醫院BOT案今(2)日總統蔡英文、新竹市長林智堅、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事長胡志彊、馬偕總院院長劉建良、新竹馬偕紀念醫院院長蘇聰賢等人的見證下舉行開工儀式，林智堅表示，馬偕兒醫有三個第一，是國內首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是他上任後打造兒童城市的第一個許諾；馬偕投資金額30億打造醫學中心等級兒童醫院，規劃地下四層、地上十層建築，總病床達400床，預計2022年營運，將造福竹竹苗30萬名兒童。

「他沒有魔法但有辦法」蔡英文總統表示，新竹市馬偕兒童醫院可以解決兒童醫療資源不足的問題，更完成幸福兒童城市的願景，未來造福桃竹苗廣大的兒童與父母，「林智堅上任後向中央爭取超過155億的經費，每一塊錢都發揮最大效益」，她強調，林智堅是新一代政治工作者的典範，相信未來兒童醫院落成後提供婦幼一條龍的服務，一定可以守護廣大兒童的健康。

現場也播放一段黃阿嬤的故事，黃阿嬤的孫女丸子當年因兒童醫療資源不足而離開人世，黃阿嬤與黃阿公非常支持兒醫的興建，認為可以造福這座城市的孩子，她們衷心盼望不要再有孩子像遇到她孫女一樣的遭遇；黃阿嬤感謝市長，他的努力也是給她孫女丸子最好的安慰。

林智堅說，過去他在地方說明會的時候認識了黃阿嬤，當時黃阿嬤拉著他的手說：「你一定要推動兒童醫院，我們的孩子都需要。」他自己是三個孩子的爸媽，清楚黃阿嬤的不捨，今天終於可以對黃阿嬤說：「我們做到了」，未來希望兒童醫院如質如期完工，讓黃阿嬤的遺憾不要再發生，也讓竹竹苗有就醫需求的爸媽不用再南北奔波。

林智堅強調，馬偕兒醫有三個第一，是國內第一座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是他上任後為新竹市的孩子許下的第一個諾言，上任第五年，終於成功推動兒醫動工。他也說，竹市18歲以下佔全市人口22%，但他上任後發現竹市兒醫資源相對不足，身為竹竹苗的核心城市，提升竹竹苗地區兒醫品質是他一直以來的心願，更是責無旁貸的責任。

林智堅感謝蔡英文總統、衛福部與馬偕醫院，多方一同攜手，解決大新竹地區兒童醫療資源需求，營運後將提供400床兒科病床，會成為桃竹苗地區所有孩子與父母最好的醫療後盾。

衛生局長王宗曦指出，未來馬偕兒童醫院將取得銀級綠建築及智慧建築標章，提供急、重、難、罕症兒童醫療服務，更規劃有大新竹地區唯一兒童癌症治療聯合模式，提供門診、住院、化療、隔離病房、骨髓移植病房到安寧病房「一條龍式」的整合服務。另外設有早期療育中心及早療團隊、嬰病兒特殊醫療照護中心、基因及生殖醫學中心、高危險妊娠中心等，導入先進兒科技術，為竹竹苗孩子提供全方位的診療環境。

衛生局表示，依照投資契約預定期程，新竹市馬偕兒童醫院在明年4月開工，但在市府團隊努力下，進度提前在今天辦理開工典禮，將於2022年4月營運，BOT投資契約合作期限達50年。

馬偕團隊允諾，將以醫學中心等級服務新竹市兒童，提供24小時均由兒科專科醫師駐診急診服務，興建完成後第一階段提供25科醫療服務，第二階段提供32科，總量體為總病床四百床以上，解決新竹市兒童醫療資源不足問題。

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