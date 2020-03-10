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守護國中女生　竹市3/10開始免費施打子宮頸癌疫苗

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▲新竹市啟動國中女生免費子宮頸癌（HPV）疫苗校園巡迴接種服務。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市啟動國中女生免費子宮頸癌（HPV）疫苗校園巡迴接種服務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為守護市民健康，讓婦女遠離子宮頸癌威脅，新竹市衛生局今（10）日啟動國中女生免費子宮頸癌（HPV）疫苗校園巡迴接種服務，預計有2,400人受惠，從今年3月10日起至11月委由醫療團隊到本市20所國中進行免費子宮頸癌疫苗接種，接種對象為93年9月2日至96年9月1日前出生者，設籍新竹市或就讀本市國中的女生，第一劑於3月施打、第2劑於9月施打，如果家長對子宮頸癌疫苗有任何疑問，可以參考衛福部送給學生的「關懷包」，也可洽衛生局諮詢專線0800-88-3513，深入了解疫苗作用後，再決定是否接種，新竹市府提醒各位家長，可以透過關懷包內手冊完整的說明，守護孩子的健康與權益。

衛生局表示，2月份起已於本市20所國中辦理校園巡迴衛教宣導，校園疫苗施打醫院及學校均遵行防疫規定及分流秩序下安全執行，也為每位學生準備了關懷包，關懷包內有致學生家長的一封信、HPV疫苗衛教手冊及接種等說明等，家長與接種者可先了解疫苗益處、副作用後，再決定是否接種。

衛生局強調，如確定同意接種，於接種當日，由醫師評估身體狀況後才會進行接種，接種後，於原場所休息觀察30分鐘，確保學生狀況，若錯過了學校接種時程，亦可向學校健康中心領取「學校補種通知單」，至指定合約診所進行接種。且設有24小時免費諮詢專線0800-88-3513諧音為「寶貝，守護一生」，家長在孩子接種疫苗前或接種後，若有任何疑問都可隨時諮詢，密切掌控施打狀況。

衛生局說，一位就讀國三的李同學說，從小就怕打針，加上媽媽有點擔心是否會有副作用，但也期待透過接種疫苗守護自己的健康，經過衛生局辦理「認識HPV疫苗」講座宣導及詳閱說明書後，清楚了解施打狀況與功效，因此決定同意接種疫苗，接種後發現也未因此出現任何不適症狀，母親也因為宣導與手冊的說明而了解沒有疑慮。

衛生局長王宗曦也提醒，依據衛生福利部統計台灣每年約有1,500人罹患子宮頸癌，107年本市每10萬人中約有5.5人死於子宮頸癌，佔本市女性癌症主要死因第7位，有鑑於癌症對民眾健康的威脅，加上子宮頸癌病變前不容易察覺，如果要遠離威脅，最好在12、13歲時就施打疫苗提前防護，但HPV疫苗提供的保護力非100％，鼓勵市民透過「接種子宮頸癌疫苗」、「安全性行為」及「定期子宮頸抹片檢查」三大防線篩檢及預防，遠離子宮頸癌威脅。

衛生局表示，家長於疫苗施打前可詳讀HPV疫苗接種通知說明，鼓勵家中學子在校園接種，另「疫苗」與「抹片」缺一不可，雙重保護才能更加有效遠離子宮頸癌威脅，除了施打疫苗以外，媽媽姐姐們也不要忘記照顧自己，定期接受子宮頸抹片檢查及追蹤才能常保健康。如有疑問請洽詢衛生局國民健康科官小姐03-5355191#328、三區衛生所（東區 03-5236158，北區03-5353969，香山03-5388109)。

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