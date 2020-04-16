全國獨有！竹市藥局兒童口罩販售增量3倍　開地圖一秒辨尺寸

▲林智堅視察開賣口罩情形及慰問藥師辛勞。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府宣布，今(16)日起兒童口罩增量3倍為600片，將於新竹市99家健保藥局及3區衛生所販售，讓爸媽們不必煩惱買不到口罩！新竹市長林智堅今日前往健保特約藥局視察時宣布，推動「挺藥局、顧囝仔」兩大服務，派出志工協助藥師包裝口罩，並將每家藥局每日兒童口罩量，從200片增為600片，是全國獨有，市府也製作「口罩存貨地圖進化版」，顯示藥局目前販售的兒童口罩型式與尺寸，讓爸媽辨識更方便！

林智堅率同仁前往健保特約藥局，視察開賣口罩情形及慰問藥師辛勞，表示竹市出生率居全國之冠，近年也新增小學及幼兒園，兒童口罩需求較他縣市多，市府支持藥局、也顧及孩童健康，宣布推動「挺藥局、顧因仔」兩大服務，以行動感謝藥師公會及藥局的藥師們。

林智堅表示，中央自2月6日起實施口罩實名制，近期口罩供應量趨穩、也開始販售兒童口罩，藥局人力需求更大，因此市府招募了70名志工協助26間藥局；同時也將兒童口罩量增三倍，並率先在口罩地圖顯示兒童口罩的樣式，提醒家長出門前先打開地圖，再前往購買需要的尺寸。

衛生局表示，口罩實名制能夠順利推動，健保特約藥局的藥師和藥劑生義無反顧地協助政府配銷口罩，功不可沒，因此市府大力邀請志工相挺，協助排隊動線與包裝口罩，減輕藥師負擔，並提供3萬個夾鏈袋，讓藥師包裝口罩更方便。

衛生局表示，新竹市政府自製「新竹市口罩存貨地圖」，除提供「特約藥局據點」、「口罩售罄與否」、「當日與隔日販售時間」相關資訊，現於口罩地圖即時顯示兒童口罩尺寸，創全國之先驅，讓父母不再奔波找不到適合孩子的口罩。

衛生局表示，地圖上以黑色表示該藥局當日僅販售成人口罩，藍色標示8-12歲的中型平面兒童口罩；並以紅色標示10歲以上的大型立體兒童口罩，橘色標示5-10歲的中型立體兒童口罩，綠色標示2-8歲的小型立體兒童口罩。也提醒爸媽們建議年齡僅供參考，還是要依兒童臉型選購。

衛生局表示，民眾如有任何疫情相關問題，歡迎撥打專線1999、本局食品藥物管理科(03)5353170或撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢。