快訊／貨櫃車翻覆「擦撞騎士骨折」　林口台15線北上全線封閉

記者陳豐德／新北報導
新北市林口區台15線21.5K往八里方向，4日下午1時許一輛貨櫃車經過開處時，因不明原因翻覆擦撞機車，導致年約70歲的機車騎士倒地後左腳骨折，所幸仍意識清醒，目前北上車道雙線道及路線全數封閉，無法通行造成回堵，民眾如要經過請提早繞道。
▲台15線北上林口路段貨櫃車翻覆，一名騎士骨折送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）
▼現場雙線道及路肩全數封閉。（圖／記者陳豐德翻攝）
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新北市林口區台15線21.5K往八里方向，4日下午1時許一輛貨櫃車經過開處時，因不明原因翻覆擦撞機車，導致年約70歲的機車騎士倒地後左腳骨折，所幸仍意識清醒，目前北上車道雙線道及路線全數封閉，無法通行造成回堵，民眾如要經過請提早繞道。
▲台15線北上林口路段貨櫃車翻覆，一名騎士骨折送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）
▼現場雙線道及路肩全數封閉。（圖／記者陳豐德翻攝）
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