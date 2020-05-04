快訊／貨櫃車翻覆「擦撞騎士骨折」　林口台15線北上全線封閉

張姓男子2018年4月間帶著十多名黑衣人到「館長」陳之漢開設的健身俱樂部館鬧場，囂張拍桌嗆聲外，還恐嚇要索討30張會員卡，後來館長選擇報警處理，提告求償。法院審理完，刑事部分判張男6個月徒刑，其餘3名共犯各處3個月至4個月不等徒刑；民事部分，張男等4人賠償6萬元，另張須再單獨賠償3萬元。