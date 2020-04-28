林口我最兇！撂10多名黑衣人恐嚇館長「索30張會員卡」　鐵粉下場曝

▲張男及友人向櫃檯人員威脅要認識館長。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

記者徐愷昕／新北報導

張姓男子2018年4月間帶著十多名黑衣人到「館長」陳之漢開設的健身俱樂部館鬧場，囂張拍桌嗆聲外，還恐嚇要索討30張會員卡，後來館長選擇報警處理，提告求償。法院審理完，刑事部分依恐嚇得利未遂罪，判張男6個月徒刑，其餘3名共犯各處3個月至4個月不等徒刑；民事部分，張男等4人賠償6萬元，另張須再單獨賠償3萬元。可上訴。

2018年4月5日晚間11點多，十多名名黑衣人跑到「館長」陳之漢開設的健身俱樂部館鬧場，囂張拍桌嗆聲，自稱「林口我最兇、林口現在我做主」，隨後還恐嚇健身俱樂部的經理，「叫館長來，我找他抬槓」、「明天我叫一個12噸擋著，看你們要怎麼做事」、「練這麼勇，怎樣？叫他來不來，整天在直播」，甚至說出，「找一支可以刺的下來」等有加害生命、身體、財產的言語。

除此之外，張男還叫健身房副總到林口海產店說要和解，結果擺鴻門宴，恐嚇要30張會員卡，不然就叫砂石車擋門口進出，行徑相當囂張。對此館長爆氣，要律師全部提告。

▲館長開直播怒嗆黑衣人，「逗陣欸要處理你，都是我拉住」。（圖／翻攝館長直播影片）

警方表示，張姓男子是館長忠實粉絲，平時從事中古車買賣，時常觀看館長直播，案發當晚間跟朋友在附近熱炒店喝酒後，借酒壯膽，闖入林口區仁愛路二段的成吉思汗健身房，不斷在櫃檯前階梯吵著要見館長，但因館長當日有事不在館內，眼見人遲遲未出面，他才耍賴大吼「今天不叫館長出面，就不讓健身房做生意」，甚至率眾叫囂。

刑事部分，法院審理完依恐嚇得利未遂罪，判張男6個月徒刑，其餘3名共犯分別被判處3個月至4個月不等徒刑；另根據《自由時報》報導，民事部分，館長相張男等4人求償總計20萬元，另針對張男恐嚇得利未遂侵權行為，求償200萬元非財產上損害，但法官認為館長求償的精神慰撫金過高，審結判張男等4人賠償6萬元，張男另須賠償館長3萬元。可上訴。

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