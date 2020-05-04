磐石艦經驗推估「漏放不少無症狀者」　感染醫：解除隔離前應全採驗

記者黃翊婷／綜合報導

敦睦艦隊3日新增4例確診，中央流行疫情指揮中心指出，同艦346人還需等待三採陰性才能解除隔離。國醫藥大學附設醫院感染科醫師王任賢向媒體表示，考量到先前有超長潛伏期且無症狀的確診者，推測可能有不少無症狀者被漏放，如果想要補上這個漏洞，應該要在解除隔離前全數採驗。

▲磐石艦再添4例確診。（圖／ETtoday資料照）

中央流行疫情指揮中心3日晚間緊急召開記者會宣布，磐石艦再增4例確診，總確診人數達到35人，同艦的346人需要等到三採陰性才能解除隔離，另外兩艘康定、岳飛艦的367官兵因為無人確診，4日早上就可以返家。據了解，康定、岳飛艦的官兵已在4日清晨5時許解除隔離。

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對於磐石艦爆發35人群聚感染，國醫藥大學附設醫院感染科醫師王任賢認為，過去曾出現超長潛伏期且無症狀的確診者，但現階段防疫僅針對有症狀者採驗，敦睦艦隊官兵的親密接觸者皆無確診病例，由此推斷，從疫情爆發以來可能漏放不少無症狀感染者，如果想要找出這些無症狀感染者，應該在解除隔離前全數採驗才是。

▲磐石艦官兵的女友們沒事，最主要的原因就是「戴口罩」。（圖／翻攝直播畫面）

振興醫院感染科主任李明政也曾指出，敦睦艦隊第一波感染可能是在228連假，第二波則是在帛琉，第三波是4月10日大量發病，現在則是第四波，「我早就說這些官兵一定會再發病」，3日被驗出陽性的4名官兵，不一定是在當天才發病，是因為指揮中心要求在14日隔離期滿才採檢，「假如你在隔離期間每天採，應該會有陸續有陽性冒出來。」

李明政表示，磐石艦抗體陽性的比例應該比較高，但新增的4例會不會是最後的感染者，一切還無法定論，假如隔離程序夠嚴謹，理論上應該沒有風險，但14天觀察期只是訂出一個最嚴謹的期限，醫學還是有1至2％的例外，所以希望584名正在居家隔離的接觸者，在解除隔離前也要再採檢一次，才能避免有漏網之魚，把病毒帶進社區。