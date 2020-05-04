殺警無罪「監護5年」惹議　林智群嘆：法律給法官的武器就這麼多

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子刺殺鐵路警察李承翰案，因思覺失調被判無罪，並附帶7條件以50萬元交保。律師林智群近日接連在臉書粉絲專頁PO文分享對這件事的看法，3日晚間他再度PO文表示，這起案件法官最多就只能判監護5年，法律規定就是這樣，無法活用改成6年，「法律給法官的武器就這麼多。」

▲鄭男被判無罪，掀起修法爭議。（圖／記者翁伊森翻攝）

李承翰一案的判決結果出爐，不僅警界無法接受，許多民眾也在網路上留言批評「法界失能」、「恐龍法官」，就連總統蔡英文1日也表態支持檢方依法上訴，掀起各界熱議。台灣司法精神醫學會和台灣精神醫學會2日曾針對此事件發表聯合聲明，強調司法精神鑑定報告僅為裁判所考慮的眾多證據之一，過去也有法院不採納精神鑑定報告內容的案件，專家鑑定意見並非左右判決結果的唯一原因。

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律師林智群3日也在臉書粉絲專頁「林智群律師（klaw）」PO文，內容提到，許多人因為殺警案覺得一定要修《刑法》第19條，但其實這個條文很多國家都有，不應該修，真正該修的是刑法保安處分規定，例如這次判決雖然是無罪，鄭男還是要監護5年，大家一定會罵「5年過後他不又跑出來了？」無奈法條就是如此，法官最多就只能判監護5年，時間一到不管是否治療完畢，他都可以離開，醫院也不得不放人。

▲《刑法》第19條的內容。（圖／翻攝自法務部全國法規資料庫）

林智群解釋，有些人說要活用法律，但規定就是5年，再怎麼活用也不能變成6年，「法律給法官的武器就這麼多，應該給機槍的，立法院給小手槍，那法官只能將就使用，畢竟給的就是這麼破爛的東西，這樣清楚了嗎？」

網友們看完文章也紛紛留言表示，「法官判最重的5年，然後全台沸騰，什麼鬼」、「原來是恐龍法律啊」、「我們要修對法給法官武器，這武器的背後，是一整個系統，不是只有法條」。