不只肺遭殃！一旦感染...新冠病毒「全身趴趴走」胡亂攻擊　頭到腳都危險

▲新冠肺炎感染後會在身體到處攻擊。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，重症病患恐有肺纖維化的問題，部分患者也有嗅覺、味覺異常的狀況發生，但其實不只這些。醫師吳昌騰就分享感染新冠肺炎，病毒將到處亂跑，且在各個器官、部位造成「破壞」。

醫師吳昌騰分享《Science》的文章，表示一旦感染新冠病毒，它將在體內到處橫行。入侵位置先在「鼻腔、咽喉」，科學家發現，鼻道中所有細胞中，產生粘液的「杯狀細胞」和「纖毛細胞」中這兩種新冠病毒蛋白（受體蛋白ACE2和TMPRSS2蛋白酶）的含量最高，而病毒可將其用於進入人體細胞。

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接著，血管緊張素轉換酶2（ACE2）是新冠病毒「入侵」細胞的重要受體，病毒一旦通過ACE2進入細胞內部，就會「劫持細胞工廠」，以複製無數個自己，進而入侵更多細胞。病毒繁殖期間，感染者可能傳播大量病毒，尤其是在被感染後的一周左右。在這期間，患者可能沒有症狀，也可能出現發熱、乾咳、咽痛、頭痛或肌痛等情況。

▲病毒繁殖期間，感染者在被感染後的一周大量傳播病毒。（圖／路透社）

如果感染者的免疫系統在初期沒能抵抗過新冠病毒，病毒就會沿著氣管前進，經過支氣管到達肺泡。吳昌騰解釋，在免疫系統與新冠病毒交戰時，會產生大量黏液和死細胞，破壞了血氧交換。患者便會出現咳嗽、發燒、呼吸急促等症狀，更嚴重會發展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。當病患的血氧飽和度急劇下降，呼吸變得困難，肺部CT可發現肺部充滿嚴重浸潤及渾濁。

除了鼻腔、肺部之外，新冠病毒還會攻擊大腦和中樞神經系統，導致部分感染者出現癲癇、大腦炎症等情況。此外，感染者還因大血管缺血性中風導致大腦重要功能受損，這和病毒影響凝血功能有關。

▲新冠病毒跑到眼睛，可能有結膜炎的狀況產生。（圖／取自Pixabay）

另外，新冠病毒也可能亂走，跑到眼睛、鼻腔，可能有結膜炎和嗅覺喪失的狀況；攻擊腎臟產生代謝問題，導致高鉀血症、酸中毒等，甚至是腎功能衰竭；當炎症因子風暴發生、血管內膜受到新冠病毒攻擊時，就可能發生彌散性血管內凝血(DIC)，血管內形成微血栓。

新冠病毒除了直接攻擊外，還會對肝臟造成損傷；針對腸道部分，患者會出現便秘、腹瀉、腸脹氣等消化道功能紊亂的問題，可能因為腸黏膜免疫屏障受損、腸道微生態失調。吳昌騰指出，一旦出現這些表現，表示新冠病毒對人體的攻擊已累積到胃腸道，影響了人體微生態環境，往往表示病情可能比較重，這類患者預後情況相對較差。