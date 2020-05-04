2國中生「戴口罩」跑步猝死　專家驚呼母湯：氧氣會吸入不及時

▲大陸接連傳出兩起國中生戴口罩跑步猝死意外。（圖／翻攝河南電視台）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸接連傳出兩起國中生在上體育課時猝死，死者共通點是跑步時都配戴口罩。對此，大陸醫學專家不諱言，運動的時候，人體耗氧增加，因此需要吸入非常多的氧氣，戴口罩後氧氣的吸入不及時，會造成嚴重的缺氧，不僅損害肺部，還會對全身造成損傷。

《華商報》報導，河南鄲城縣一名15歲學生4月24日上體育課途中猝死，家屬之後調閱監視器，發現意外發生時，小孩戴著口罩跑步，懷疑這就是死因。另外，4月30日，湖南長沙市一名14歲國三學生同樣在體育課猝死，有網友爆料說，這名學生當天在跑步途中配戴N95口罩。

▲有專家認為，猝死學生應有潛在心臟疾病。（圖／翻攝河南電視台）

《健康時報》就兩起案例訪問大陸醫學專家，上海交通大學醫學院附屬新華醫院心血管內科副主任醫師許之民認為，運動可能是造成學生猝死的一個原因，另一個重要原因是死者有潛在的心臟疾病未被查出，「這種情況下，一旦運動量大就有風險，運動後發生猝死的風險肯定比不運動大。」

意外是否與口罩有關？許之民認為，佩戴口罩跑步，確實會影響氧氣的吸入，「對氧氣的供應確實會造成一定的影響，但是不至於導致孩子發生猝死。」

不過，蘇北人民醫院重症醫學科主任鄭瑞強持不同看法，他指出，運動時，人體耗氧增加，需要吸入非常多的氧氣，戴口罩會導致氧氣的吸入不及時，造成嚴重的缺氧，「這一行為不僅會對人體的肺部造成損傷，還會對人體的全身造成損傷。」

至於如何避免類似意外發生，許之民建議，是否有必要佩戴口罩，要根據每個地方的疫情做科學判斷，「但是可以肯定的是，不需要戴N95口罩，普通的外科口罩即可。」為了避免潛在心臟病患者發生意外，運動量的強度也應該因人而異、循序漸進，不強調成績，重在參與。

▲北京防疫新規，戶外運動要戴口罩。（圖／翻攝北京日報）

