兩波變天「全台有雨」時間曝光　連3天飆37度！5縣市亮橙黃色高溫燈號

▲吳德榮說，今至周三白天各地大多晴朗穩定，白天炎熱如夏，南台灣及台東平地最高溫達36、37度。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

5縣市高溫燈號，一周兩變天！氣象專家吳德榮表示，周三晚至周四鋒面接近，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，中南部山區及花東有短暫降雨的機率；周日晚起鋒面再度接近，下周一晨梅雨季第一道「移動性」鋒面抵達，各地轉變為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

►高溫橙色燈號（連3天高溫超過36度）



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天氣晴朗炎熱，今中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。



►高溫黃色燈號（高溫超過36度）

彰化縣、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

中央氣象局預報員陳建安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（4日）天氣和3日類似，各地晴到多雲，高溫幾乎都在31度以上，其中大台北約34度、也可能到35度；中南部偏市區地區34度上下，南部比較接近山區平地有可能36度以上高溫。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳建安說，周二鋒面逐漸接近，降雨不會非常明顯，北部雲量稍增多，高溫略降約30到32度，午後北部山區有雷陣雨；至於中南部天氣不受影響，高溫依舊34、35度。

陳建安表示，周三、周四鋒面逐漸通過台灣北部海面，北部天氣稍微比較不穩定，北部、東北部有局部短暫陣雨，降雨訊號集中在基隆、大台北地區，桃園在降雨訊號邊緣，新竹以南降雨機率滿低；其他地區為多雲到晴，午後花東、中南部山區有局部短暫雷陣雨。

陳建安指出，周三北部高溫30到32度，周四略降至28到30度，中南部依舊有32至35度；周五鋒面逐漸遠離，回到比較穩定天氣，東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，全台高溫30度以上，中南部34、35度。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

陳建安提醒，周六、周日另外一道鋒面逐漸接近，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，但降雨訊號還有待觀察；周六比較高溫，各地幾乎30度以上，其中中南部34、35度，周日北東28至30度，而中南部33、34度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周三白天各地大多晴朗穩定，白天炎熱如夏，南台灣及台東平地最高溫達36、37度，要注意防曬防中暑。



吳德榮表示，周三晚至周四鋒面接近，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫稍降，其他地區雲量增多，中南部山區及花東有短暫降雨的機率；周五至周日白天鋒面北移，台灣又在暖氣團內，各地恢復晴朗炎熱，午後有局部陣雨或雷雨的機率，大多發生在山區，部分平地亦會受到影響。



吳德榮指出，周日晚起鋒面再度接近，北台灣雲量增多；下周一晨梅雨季第一道「移動性」鋒面抵達，各地轉變為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，氣溫下降、北台稍轉涼。

▼一周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）