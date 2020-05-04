岳飛、康定艦367人解除隔離倒數！　國防部出「專用戰略」路線曝光

記者趙蔡州／綜合報導

敦睦艦隊發生群聚感染，由於剩餘713人隔離期滿，中央流行疫情指揮中心為安全再次採檢，進而發現磐石艦又有4名呈現陽性。指揮中心表示，除磐石艦隊官兵外，另外兩艘康定、岳飛艦367人均為陰性，因此4日清晨即可解除隔離，返家進行自主管理，屆時將由國防部派車接離檢疫所。

中央流行疫情指揮中心表示，由於磐石艦二採發現4人呈現陽性，因此磐石艦全艦官兵4日將繼續留置，待24小時後再重新檢驗一次，而另外兩艘康定、岳飛艦官兵因為二採都是陰性，367人4日清晨5時30分就可解除隔離，返家進行自主管理。

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▲康定、岳飛艦367人均為陰性，4日清晨即可解除隔離。（圖／國防部提供）

至於367人該如何回家，軍方人士3日晚間表示，所有離開檢疫所成員回家後，必須進行7天自主健康管理，離開檢疫所的交通方式將由國防部安排，包含自駕、搭乘中型巴士或大型巴士，全部不開放親友接回，巴士屆時會將人載至距住家200公尺內的地點，再由人員步行返家，國防部將詳細安排路徑及停車點。

軍方表示，自主健康管理期滿前，無症狀者應避免進出公共場所，沒有迫切需求應延後醫療或檢查，外出則要全程配戴口罩，若有相關症狀或身體不適，必須盡速就醫並告知接觸史、旅遊史、職業暴露與周遭情況等，如果就醫經醫院採檢，返家後未收到結果前，應留在家中不得外出。

▲國防部軍政副部長張哲平上將。（圖／ETtoday攝影中心攝）

國防部軍政副部長張哲平3日出席記者會時表示，針對敦睦艦隊31人確診造成民眾恐慌，在此向全國民眾致歉，未來會與指揮中心努力守住社區，希望民眾能給予仍在住院中的確診個案支持與鼓勵，期望他們能早日康復，指揮中心將與國防部持續檢視並修正艦隊防治措施相關流程，以避免相同情況再次發生。