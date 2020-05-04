劉和然專訪／侯友宜一句話　讓市府團隊「吃定心丸」堅持做完兵推

記者羅婉庭／新北報導

侯友宜：有做防颱工作的人，才知道沙包放在哪

新冠肺炎疫情來勢洶洶，新北市長侯友宜帶領團隊在4月20日舉行「擴大管制兵棋推演」，受到全國矚目，當天「零失誤」完美呈現的背後，是全市府員工長達三個禮拜沒日沒夜的準備，但正式推演的前一週，卻有一段不為人知的小插曲。

當時國內疫情明顯趨緩，連續多天零確診，內部開始質疑是否還有必要做兵推，網路上也討論起新北市現在是要做「封城演練」？還是作秀？ 對此，侯友宜態度堅定，對幕僚說了一句話「我們要關心的只有市民」，而這句話也讓讓市府團隊像吃了定心丸，堅持到最後。

▲新北市政府副秘書長劉和然。（圖／記者李毓康攝）



侯友宜在新店央北社宅舉行大規模社區感染實兵演練之後，立即交待同仁準備擴大管制兵推，各局處不敢懈怠，新北市政府副秘書長劉和然在疫情發生後接下總統籌的重擔，順利完成侯友宜下達的所有艱難任務，是新北市超前防疫的關鍵角色。

劉和然說，在所有員工的努力之下，兵推籌備工作比預期的時間提前一週完成，但就在籌備期的最後幾天，台灣連續多天零確診，民眾正在享受這樣的好消息，媒體卻不斷報導「新北市要做封城兵推」，不免引發質疑。

劉和然透露，他曾向侯友宜提出，「內部已準備好兵推，但是否一定要做」，因為擔心外界認為新北市府在製造恐慌，但侯友宜面對內部提出質疑，他只說一句話，「被誤會沒關係，事情還是要照做，因為我們要關心的只有市民」。

侯友宜當時還舉了新加坡的例子，「病毒才不會管你準備到哪一個階段！」，一個移工宿舍爆發群聚，馬上增加一千多例，防疫模範生一夕崩潰、全國陷入恐慌，就像是防颱工作一樣，提前做好準備的人就會知道沙包放在哪，哪裏會淹水，抽水機佈置在何處，大家聽完這番話之後，沒有再出聲，全部照原訂計畫堅持下去。

最後，擴大管制兵推如期舉行，也引起許多媒體關注，除了中央長官蒞臨指導，北部所有縣市府都派代表出席，並將兵推腳本、參考資料全部帶回，另外有中南部縣市、國防部在當天下午前來「取經」索取資料，各局處的規劃內容獲得相當高的評價，侯友宜在內部會議時也稱讚員工「演練得很好，所有同仁辛苦了」。

劉和然開玩笑地說，嘴上說不累絕對是騙人的！首長們私下聊天時都告訴他，身體很累，心卻不累，因為知道自己是台灣防疫上「留下歷史」，讓這項艱難任務又向前走了一步，非常值得。

▲新北市府副秘書長劉和然。（圖／記者李毓康攝）