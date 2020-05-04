劉和然專訪／侯友宜堅持超前原因曝光　警察出任務沒準備好「弟兄就回不來」

記者羅婉庭／新北報導

侯友宜曾是帶兄弟出生入死的警察，也是從SARS風暴走出來的男人

新北市府副秘書長劉和然是新北市負責統籌防疫工作的關鍵人物，對於市長侯友宜防堵手法和主動迎戰的積極態度，獲得民眾高度肯定。對此，劉和然分析原因，「超前部署」對於侯友宜來說，不是喊口號，是一個「態度」，因為他過去是個帶弟兄出生入死的警察，出任務沒準備好，弟兄就會回不來。

台灣面對這場新冠肺炎防疫戰的過程中，不斷成為領頭羊的侯友宜每一步都備受關注；他從警生涯戰績彪炳，被譽為鐵血探長，如今風格依舊，無論是颱風來襲、非洲豬瘟、新冠病毒，他一貫主張禦敵從嚴、超前部署，侯友宜說「我打仗打了40年，面對病毒我當成面對敵人」。

劉和然坦言，新北市府各局處對一般的災害防治很有經驗，可是對於病毒的不可預知性，他們必須先做出最壞的打算。17年前，SARS風暴來勢洶洶，當時侯友宜擔任桃園市警局長，手上的重要任務就是攸關人民性命口罩，全面稽查口罩供應鏈，必須避免囤貨、口罩荒等情形發生；當他知道感受到大陸的疫情開始不對勁時，就警覺「這個病毒是來勢洶洶，不可小覷」，況且台灣的人口密度這麼高，如果沒有阻絕於境外，會一發不可收拾。

▲新北市府副秘書長劉和然。（圖／記者李毓康攝）

劉和然說，早在農曆春節期間，侯友宜就開始思考，「如果疫情進到台灣，到底能不能擋得住？如何擋住」，帶著這樣的高警覺，他從嘉義老家回到新北市，做的第一件事情就是查看口罩工廠，他深知遲早會掀起搶購潮。

劉和然說，除此之外，侯友宜過去是帶弟兄出生入死的警察，40多年來都處在高危險、高難度的工作中，侯友宜曾經這樣說，「每次出任務，只要事前準備得不夠好，我可能就會有弟兄回不來」。

因此，警察工作給了侯友宜超強的判斷能力與決策力，他的危機處理與事前規劃，跟一般人是不一樣的，雖然走鐵腕路線，但他其實也是個「有溫度的人」，總會親自帶著部屬往前走，不會嘴巴講一講就全部丟給底下的人去做，也因為這樣的風格，讓他的團隊懂得橫向合作，若有局處遇到困難，大家一定挺身相助。

劉和然說，外界只會認為新北市這次的防疫「一直走在最前面」，但侯友宜並不是為了「走在最前面」，而是他知道，如果人口最多新北市沒有做好準備，台灣可能會擋不住，將造成非常嚴重的後果，所以他一定得守住新北400萬市民的健康與安全。

當台灣出現第一個本土案例，侯友宜就用最快的速度，擬定出三階段的防疫：第一階段：「阻絕境外、管控境內」為最高原則，阻絕境外是中央的權責，他能做的是阻擋確診個案不要變成社區傳播，積極宣導民眾戴口罩、勤洗手，封閉型場館封閉、大眾運輸強制戴口罩、嚴格的校園措施並禁止高中職以下師生出國，最後是風景區、夜市人潮管制。

第二階段：國內已經開始社區傳播，如何防止大規模的社區交叉感染，就是三月中的央北社區大規模社區感染實兵演練；第三階段：假定社區開始逐棟傳播，如何防止擴散出城市。

劉和然說，這三個作戰階段擬定出來，並逐步實施演練之後，有人認為對「超前部署」提出質疑，但其實一開始就是有計畫、有步驟、有組織的，不是疫情擴散後才做亡羊補牢，而是在最早期就以「最壞打算、最好準備」的精神，打造新北市的超前部署。

▲新北市府副秘書長劉和然。（圖／記者李毓康攝）