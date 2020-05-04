採檢4次才確診！　案437隔離期間「切洋蔥流鼻水」以為過敏未通報

▲有新冠肺炎確診個案出現流鼻水症狀，當時以為是「切洋蔥」引起。（圖／取自librestock網站）

記者趙于婷／台北報導

台灣今（4）日新增一例新冠肺炎境外移入確診病例，為30多歲居家隔離女性，隔離期間有流鼻水症狀，當時認為是過敏而未通報，隔離期滿後，才又主動向衛生單位通報流鼻水，就醫採檢4次才確診。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥透露，個案有表示自己當時「切洋蔥」，以為流鼻水是切洋蔥引起的，所以當時未通報。

案437在1月30日至美國就學，4月9日入境時無症狀，居家檢疫期間因同班機旅客確診（案383），於4月11日改列為居家隔離對象。而案383長期於美國工作，3月31日出現胃部不適、食慾不佳並自覺發熱，曾於美國當地就醫，自4月10日入境，因主動申報有不適症狀，由機場採檢通報，於4月11日確診。

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▲指揮中心陳時中指揮官。（圖／指揮中心提供）

案437居家隔離期間僅在4月15日出現流鼻水症狀，認為是過敏而未通報，個案4月24日隔離期滿後，於4月27日主動聯繫衛生單位表示有流鼻水、鼻塞症狀，由衛生單位安排就醫採檢，因檢驗結果呈現弱陽性，於4月30日收治於負壓隔離病房，為求慎重，分別於4月30日、5月1日及2日採檢送驗，於今日確診。

而莊人祥也在會後受訪時透露，案437自己有說在隔離期間有「切洋蔥」，當時以為是切洋蔥刺激，進而引起過敏流鼻水，應該是沒有過敏史，個案目前無症狀，住院隔離中。

▲今日新增的個案與案383曾搭乘同班機回台。（圖／陳昱璇製）

▲今日新增1名境外移入個案。（圖／曾梓倩製）