劉和然專訪／防疫滿意度榮登六都之冠　侯友宜背後有「高人」指點

記者羅婉庭／新北報導

侯友宜最信任的二哥 成為新北超前防疫的重要幕後角色

在新北市長侯友宜帶領下，新北市在防疫上展現積極態度，獲得民眾滿意度六都第一，外界不免好奇為何能夠不斷的超前部署。新北市防疫總統籌關鍵人物、副秘書長劉和然認為，因為侯友宜除了具備超清晰邏輯，這段時間，背後還有侯友宜二哥侯明鋒的專業指點，協助他做出正確的判斷。

劉和然回憶，農曆春節疫情發生前，侯友宜就已提高警覺，並開始思考哪些情況可以降低傳播的機率？隨後整理出三階段的應戰策略，而接下來的幾個月，侯友宜每完成一個階段，就立即進入下階段籌備，例如在央北社區實兵演練一結束，侯友宜就像陳時中報告，必須建立起區域聯防，才有之後的北北基宜桃、國軍合作，以及第三階段兵棋推演中的聯防戰略，也因此，全市府上下馬不停蹄，沒有鬆懈的空間。

▲新北市府副秘書長劉和然。（圖／記者李毓康攝）

新北市第一波防疫策略，來自侯友宜背後的高人給予專業建議，就是他的二哥，高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒，兩位大忙人過年期間同時回嘉義，當時侯明鋒就告訴他，疫情初期階段個人管理最重要，「不用想太多，口罩戴起來就對了！」。

劉和然說，所以那時候很多人說，「健康的人不用戴口罩」，但侯友宜從來沒有退卻過，因為他非常相信哥哥，堅信這麼做是對的，就持續提醒市民，外出一定要戴起口罩、勤洗手，並下令立即盤點額溫槍。

市府同仁接獲指示，用最快速度完成物資盤點，侯友宜拿到數字後，馬上呼籲中央要限制出口額溫槍，實施口罩實名制，約半個月後，境外移入確診者不停增加，他強烈建議中央限制非本國籍者入境，才有中央一連串的防疫政策發布，而疫情持續升溫，新北市的居家建議數量上升至一萬三千多人，侯友宜果斷宣布關閉封閉型場館，也下令高中以下師生非必要禁止出國，校園嚴格落實防疫SOP並親自抽查。

侯友宜提前視察校園、盤點醫療資源 警告「感染絕不能從校園爆發」

面對開學將至，教育局全員上緊發條，因為校園是最容易成為群聚感染的地點，侯友宜下令，學童進入校園，需依照動線量體溫，教室內座位距離維持、營養午餐打菜的方式都要符合防疫規定，防止學校成為防疫破口。

劉和然透露，侯友宜第一次視察校園時，才剛進校門，發現志工量額溫的距離每個人都不一致，相當不滿意，因此才有了第二波的校園視察，每日戰戰兢兢的局處首長們，聽到市長轉過頭說「這樣還可以」，才全部鬆了一口氣。

這段過程中，許多限制造成部分市民生活上不便、不解，甚至嘲諷，他接納四面八方不同的聲音，但他堅信這是保護市民唯一的方式，也相信專業。

至於第二階段的演練，國內疫情開始攀升後，侯友宜下令消防局與衛生局，準備實兵演練，針對醫療體系在疫情爆發時的量能維持，成為重點之一。

侯友宜知道，新北市如果爆發大規模社區感染，醫療體系必定崩潰，醫護人員、負壓隔離病房必定面臨極大的壓力，因此在籌備的過程中，各方整備已接近完成，他突然丟出一道難題，「萬一病人太多，衝擊醫療體系該如何處理？」。

衛生局長陳潤秋也認為這項目非常重要，一定要預先準備，同仁立即啟動搜尋，最後找到兩間俗稱方艙的「隔離收治中心」，共有2千個單一隔間床位，讓輕症病患轉出，減低醫院的負擔，且利用央北社宅提供醫護人員當作宿舍，不怕把病毒帶回家，讓前線戰士無後顧之憂。

由此可知，除了聽進侯明鋒的專業醫療建議外，料敵從寬、禦敵從嚴是侯友宜做事的風格，他邏輯清楚、心思縝密，更信任團隊幹部，給予下屬充分的授權，帶領整個市府團隊不斷前進，無論外界怎麼看，最在乎的仍是市民的健康與安全。

劉和然說，有人稱讚新北市防疫滿意度的高評價是實至名歸，但侯友宜看見幕僚滿心歡喜時，僅說一句「別高興，民調如流水，永遠只是參考」，劉和然說，幹部群與所有同仁看到成績單，不高興都是騙人的，畢竟民調代表了民眾最直接的回饋與反應，大家沒日沒夜打拚，這份民調對他們來說，就是很大的鼓勵，一切都值得了。

▲新北市府副秘書長劉和然。（圖／記者李毓康攝）