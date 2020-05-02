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殺警無罪引譁然　柯文哲：民粹行事終究無法解決問題

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▲▼台北市長柯文哲出席2020TMS畢業展暨成果展開幕記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

鐵路警察李承翰去年7月3日在自強號上處理補票糾紛，遭乘客鄭姓男子持刀刺殺身亡，嘉義地方法院30日宣判被告鄭男無罪。眼見從網路上到中央政府一片反彈，甚至變成輿論霸凌，台北市長柯文哲表示，李承翰枉死的悲劇凸顯很多問題，彈當司法、行政機關首長，直接對審判結果投下不信任票，直接以政治正確與否下指導棋，這個社會的未來令人擔憂。

柯文哲說，鐵路警察李承翰枉死，法官以精神疾病的理由，判嫌犯無罪，輿論譁然，法務部長馬上說出「不容許裝精神疾病逃避刑責 」，蘇院長也質疑精神鑑定結果，今天我看到承審法官、鑑定醫生都被出征，還有人揚言要對他們不利。

「我一向反對獵女巫文化，也堅持政策有三個面向：民意、專業、價值。」柯文哲表示，當專業人員提出他的專業意見，基於尊重專業，我們對他的專業結論，只能提出專業上的反駁，而不是以政治凌駕專業，用政治正確與否來評論。

「同樣的，專業人員交出專業意見，也不應他是否政治不正確，而被修理。」柯文哲直言，當司法、行政機關首長，直接對審判結果投下不信任票，直接以政治正確與否下指導棋，這個社會的未來令人擔憂。這種壓力恐怕會讓司法的獨立性、醫護人員的專業與熱忱，被消耗殆盡。

柯文哲表示，李承翰員警枉死的悲劇，凸顯了很多問題，包含員警的執法安全、衛政、勞政、社政各種資源，整合不足造成社會安全網的破洞，這些問題沒解決，只是一昧指責法官、醫生，只會製造更多社會對立，對防範悲劇再發生毫無助益。

柯文哲強調，保障警察的執法安全、維護司法人員尊嚴、尊重醫護專業、建立社會安全網，每一項都是難題。若政府、社會不面對困難的問題，皆以民粹行事，問題終究無法獲得解方。

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