無照男沒踩煞車…3機車撞成一團　老婦噴落地面再遭輾斃

▲葉姓無照駕駛男子衝撞前方，造成3名騎士受傷、1名老婦遭輾斃。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／竹市報導

新竹市1名無照葉姓車主，因未保持距離、未注意前方車況，而撞上前方閃避倒車正減速的3台機車，3名騎士遭撞擊倒地，其中1名機車乘客再遭連環碰撞車輛輾斃。由於交通鑑定結果出爐，葉男未注意車前狀況且保持車距，是肇事主因，因此新竹地院法官依無駕駛執照駕車而犯過失致人於死罪判葉男4月徒刑，易科罰金12萬元。

新竹陳姓車主於2018年開車行經台大醫院側門，在路旁停車格準備倒車停車，左後方的邱、吳、蔡3名機車騎士與後方蕭姓汽車駕駛皆減速並將車輛靠往中線對向車道，而緊隨其後的無照駕駛葉男卻未跟著減速、貿然前行，直接撞上吳、蔡2名騎士與雙載的邱姓夫妻。

3名機車騎士皆不堪撞擊倒地，邱姓騎士的妻子倒地後再遭蕭姓駕駛的車輛輾過，經送醫後重傷不治，而3名機車騎士則分別受到不同程度的內外傷。

▲▼肇事地點就在新竹台大醫院的側門邊。





葉男向法官坦承犯行，承認錯誤，且依交通事故鑑定會結果，葉男因疏未注意與前車保持足夠的安全距離、未充分注意車前狀況，才從後方追撞邱、吳、蔡3名機車騎士，吳、蔡2機車再撞上蕭男車輛，造成蕭男因連環碰撞才輾過已跌落地面的邱妻。

因蕭姓駕駛與3名機車騎士皆因葉男衝撞造成事故，所以只有葉男有過失責任，其餘人均無肇事責任，蕭姓駕駛過失致死罪嫌獲不起訴。

法官認，被告駕駛汽車應注意交通規則，明知無照駕駛，且疏於注意遵守規則，導致邱妻喪生，對被害人家屬造成永遠難以回復的傷痛，考量被告坦承犯行，並與傷者調解，受傷的被害人也希望輕判被告，雖被告尚未與邱妻家屬和解，但其家屬也當庭表達給予被告機會，盼他儘快賺錢賠償，因此依無駕駛執照駕車而犯過失致人於死罪判刑4月，易科罰金12萬元。

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