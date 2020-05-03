尋母半世紀　麻豆警母親節前夕讓一家人團圓

▲台南市麻分局人高手吳孟宇，歷經1個月多時間，比對上百筆資料，查出許姓婦人身分，在母親節前夕讓一家人團圓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北1名許姓婦人1974年走失就音訊全無，台南市麻分局人高手吳孟宇，歷經1個月多時間，比對上百筆資料，最終查得1筆台北市信義區走失的民眾，經向主管報准後，偕同家屬前往安置機構指認，許姓婦人的身分才終於被解開，母親節前夕讓一家人團圓。

警方說，回家與家人團聚，對大部分人而言，是很平凡及幸福的一件事；但，對於由社會局協助安置的身分不明及無依的身心障礙者而言，卻是遙不可及的夢想。



台南市麻豆分局吳孟宇巡佐，日前在警政知識網身分不明系統，查得一筆通報資料，內容為屏東縣精神護理之家尚有1名身分不明婦人無人認領，而該名婦人於1974年間在台北市區街道上被民眾發現報案，因當時查無該婦人身分，輾轉從北市轉介至屏東機構安置迄今，等待家屬指認。

吳員知其該通報資料後遂開始著手比對，逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄後雖無符合，但與婦人對話後，發現婦人曾自述「阿鳳」，歷經1個月多時間，比對上百筆資料，最終查得1筆台北市信義區走失的民眾，經向主管報准後，偕同家屬前往安置機構指認，許姓婦人的身分才終於被解開。





原來該名許姓婦人（73歲、喪偶、育有1子、戶籍彰化縣芳苑鄉），據其兒子說從小就沒看過母親慈祥的模樣，僅存父母親的結婚照。許婦的2位兄長相繼過世，而父親也在2006年那年過世，據父親生前說過，當年母親產後不到1個月就因精神疾病走失，不知去向，幸好叔叔記得母親走失前的模樣及談吐，才能順利指認出母親身分。兒子在機構緊握母親的雙手，覺得有生之年能再次重逢，不捨的心全寫在臉上。家屬對於警方的協助尋母和機構對母親的照顧十分感激，並承諾會全力配合社會局，盡快恢復母親身分，給予最妥善的照顧。

警方說，由於精神疾患的限制，無法用言語精確表達自己是誰，以及說出想要回家的渴望，他們是一群身分不明及無依身障者，幸好遇到吳孟宇巡佐，查尋比對失蹤人口系統，讓他們能再與家人團聚。

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