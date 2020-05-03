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「金正恩要找到這麼胖的替身也不容易」　葉毓蘭點名擔心他：如何面對批評

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記者陳俊宏／綜合報導

北韓領導人金正恩病危傳言滿天飛，神隱20天首度露面剪綵，引起外界熱議。對此，國民黨立委葉毓蘭分享金正恩出席活動的影片表示，「看起來不像生病，更不是腦死。要找到這麼胖的替身，大概也不容易。」她點名國安局長邱國正，「星期一在立法院如何面對批評」，但也教邱一招說法「應該就沒事了。」

▲金正恩燦笑出席活動，氣色看起來很好。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩燦笑出席活動，氣色看起來很好。（圖／達志影像／美聯社）

北韓官方媒體朝中社、勞動新聞2日公布，金正恩1日出席順川磷肥工廠剪綵儀式，包含近日經常上媒體版面的胞妹金與正、北韓國務委員會副委員長朴鳳柱（Pak Pong Ju，音譯）、內閣總理金才龍（Kim Jae Ryong，音譯），還有朝鮮勞動黨各大正副幹部均出席陪同。

▼金正恩1日出席順川磷肥工廠剪綵儀式。（圖／路透）

▲▼北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／路透）

▼金正恩燦笑出席活動，氣色看起來很好。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼神隱20天後，北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩消失近20多天後再度現身，影片可以看見他的走路姿勢略顯僵硬，但仍面露笑容與眾人交談，接著在其他人的陪同下巡視新建成的廠房。另外幾張照片可以觀察到，金正恩身後停著一輛類似代步用的車輛，正是他2014年在一次長時間神隱後，再次出現時所搭乘的車輛類似。

對此，葉毓蘭在臉書分享金正恩出席活動的影片寫道，「我擔心的是才剛在立法院公開說金正恩生病了的國家安全局局長，星期一在立法院如何面對批評。」

對此，有網友留言，「邱國正可以學三胖神隱20天」；葉毓蘭回，「沒有辦法，星期一排定到立法院了」；該網友又說「那他蠻慘的」；葉回「他只要說是美台情報合作，誤信川普，應該就沒事了。」

▼葉毓蘭擔心國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院外交及國防委員會 國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

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