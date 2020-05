金正恩重磅歸來！川普推特PO出「一句話」　網氣炸了：你是在高興什麼

▲脫北國會議員太救民仍懷疑金正恩可能曾生病。(圖/翻攝自朝中社)

記者蔡儀潔/綜合報導

36歲的北韓領導人金正恩神隱20日後,1日終於現身剪綵儀式,從公佈的照片可見,他笑容燦爛,身邊也無枴杖或人員攙扶,間接打破「病危說」的傳言。對於金正恩的重磅歸來,美國總統川普2日在推特PO文,「我很高興看到他回來了,而且看起來不錯!」

北韓官媒朝中社2日報導,金正恩在神隱近3周後,於平安南道順川市(순천시)出席肥料工廠的竣工儀式,民眾向他高呼萬歲。北韓官媒除了釋出他氣色良好的照片,朝鮮中央電視台稍早也播放影片,等同打臉過去幾周「腦死」、「植物人狀態」、「病逝」等謠言。

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

川普2日在推特上轉PO相關內容,並配文稱「我很高興看到他回來了,而且看起來不錯!」(I, for one, am glad to see he is back, and well!)。

不過此番言論引發不少網友不滿,紛紛留言表示,「友情提醒,金正恩是一名獨裁者,殺死了自己的叔叔和同父異母的哥哥,還令北韓民眾挨餓」、「他把大學生Otto Warmbier弄成腦死亡,才將其送回美國,你是在高興什麼」、「為什麼比起美國疫情,你更關心這個殘酷的獨裁者」。另有人表示,「金正恩是川普唯一的朋友和榜樣,因此他當然很高興他回來了。」

▲美國總統川普本週末可能會跟金正恩會談。(圖/路透)

另外根據《彭博》報導,北韓官媒報導金正恩在大眾面前現身的最新動態後,川普在白宮被問及此事,他難得語帶保留告訴記者,「我們將在適當時機發表意見。」川普還說,本週末可能會跟金正恩會談。但還不清楚會談的確切形式是如何。