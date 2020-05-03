影／「五一金正恩」假的？「6個地方」怪怪的　王定宇：替身冒牌貨！

▲ 北韓領導人金正恩1日視察順天磷肥工廠。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡文鈴／台北報導

北韓領導人金正恩在5月1日出席公開場合，破除死訊傳聞，不過，外界對於本尊現身仍存有疑慮。對此，民進黨立委王定宇在臉書PO出五張圖片，質疑1日公開現身的金正恩「是不是替身冒牌貨？」

王定宇認為，北韓官媒公開金正恩照片，但舞台背板卻像是為了證明是新照片，大大的印著2020年5月1日，不知道是否刻意？

▲北韓領導人金正恩5月1日出席公開活動。（圖／路透）



王定宇表示，這個5月1日出現的金正恩，神色風采都怪怪的，所以找了一下網路上的資料，供大家參考，這個金正恩是不是替身冒牌貨？

首先，王定宇以北韓官媒公開金正恩的照片和過去的圖片作對比；第一，新照片中金正恩的「牙齒、上唇、牙齒、咬合、鼻頭的痣、笑容和神韻，你覺得是同一個人嗎？」第二，不只金正恩，連金與正也不一樣，不是有無化妝的差異，而是整個年輕十歲。

▲▼王定宇發現金正恩的牙齒形狀、臉上的痣略有不同。（圖／翻攝王定宇臉書）



第三，王定宇說，前後二個金正恩，都是胖子，雖然整形可以處理一些常用來比對的，像耳朵等等，但是眼神、風采是整不出來的。「你覺得這二個是同一人嗎？」此外，王定宇還發現，網路上流傳著一張金正恩曾被拍到和二個長相相似的「替身」聊天。

▲王定宇認為連金與正也不一樣。（圖／翻攝王定宇臉書）



▲王定宇認為雖然看起來都像金正恩，但耳朵眼神、風采等是整不出來的。（圖／翻攝王定宇臉書）



▲金正恩被拍到疑似跟替身在講話。（圖／翻攝王定宇臉書）



看完貼文後，不少網友留言討論，「我感覺是假的」、「同感 真是欲蓋彌彰」、「氣場是裝不出來的，感覺這個不是他」、「我也覺得是替身～光牙齒形狀就不一樣」、「難怪川普語帶保留」、「走路有點憋扭，怪怪的」。

北韓領導人金正恩神隱20多日，外界甚至傳出他已經腦死、成為植物人等猜測。對此北韓官媒朝中社、勞動新聞2日公布，金正恩1日出席剪綵儀式的照片與影片，影片中金正恩的走路姿勢略顯僵硬，另一個畫面則是旁邊歡呼的民眾幾乎全戴口罩，代表照片應是疫情爆發後所拍攝的，打破全球各大媒體的諸多猜測。

▲北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／路透）