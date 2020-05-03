會動的金正恩回歸剪綵！　財經網美：20天出不來「一定有事情」

▲ 金正恩出席肥料工廠竣工典禮。（圖／翻攝自北韓官媒）

記者陳宛貞／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱多天後於1日現身，親自破除病危傳聞，不禁令外界好奇，他消失期間究竟有無異狀。財經網美胡采蘋2日也對此在臉書上表示，金正恩不可能無端離開平壤長達20天之久，「這二十天他出不來一定是有事情，恐怕事情到此不算結束。」

金正恩上月11日出席勞動黨政治國會議後便行蹤成謎，謠傳他接受心血管手術、病危搶救中、已經腦死或在元山別莊享樂的流言不斷。北韓官媒2日報導，代表自力富強與繁榮的磷肥料工廠竣工典禮1日盛大舉行，金正恩也出席，更公開長達15分鐘影片，可見金正恩自親妹金與正手中接過剪刀剪綵，稍後視察工廠時也走動自如，影片最後更叼著一根菸，和官員對談，讓傳言不攻自破。

胡采蘋2日在臉書發文表示，「金正恩昨天出面的照片當然不可能是假的，這就是出面了，但事情也不像沒事派說的那麼沒事。」她提到，CNN報導以前，沒人知道金正恩離開平壤了，是CNN報完大家去查，青瓦台才問出他在元山，之前沒有人知道他離開，「CNN不是空穴來風。」

「而且金正恩一離開是二十天之久，這不可能是尋常沒事離開平壤好玩」，胡采蘋分析，「蔡英文二十天沒進總統府是不可想像的，行政機制的運作會非常不方便，難道各個部會都帶去元山？又不是去練習怎麼用Zoom。」

她說明，即便是中國國家主席習近平，也不敢離開北京這麼久，「武漢疫情失控的二月初，習近平只是七天沒有出面就引發輿論關注，網路上到處有逼宮文，想讓他下台的人發動了很大輿論力量，這種壓力滾動下來是很可怕的，後來任志強在二月19日就寫出了中南海無法接受的小丑文。」

胡采蘋最後指出，20天沒出面的內部壓力一定很多，期間竟然有人能鬼使神差去說服CNN全天輪播這個新聞，幾乎全球媒體、各國政要都在追蹤，「這二十天他出不來一定是有事情，恐怕事情到此不算結束。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。