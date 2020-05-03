金正恩回歸..開始秋後算帳！他爆「神隱3目的」：未來恐血洗北韓政壇

▲北韓發布金正恩現身影片 走路略顯僵硬。（圖／翻攝自北韓勞動新聞）

記者蘇晏男／台北報導

北韓領導人金正恩近期生死成謎，儘管該國官媒2日報導金正恩出席出席首都平壤附近的順天磷肥工廠竣工典禮，但仍有部分外界人士認為沒有影片佐證，無法闢謠。對此，名嘴李正皓3日在臉書表示，金正恩神隱可能是為了抓出該國內鬼，這些揣測他健康的人，恐迎來大規模血洗。

李正皓表示，金正恩消失20天，幾乎把全球的人耍了一輪，但一個極權國家的領導人絕不會沒事玩「躲貓貓」，他認為金正恩這一步棋至少可以達到3種效果。

李正皓認為第一點是「挖出各系統在北韓內部的情報佈線」。他解釋，要挖出內鬼有一個最簡單的方式，就是將「控制變因」後的情報做A／B測試，而「具體操作是分別對甲方放出A消息、乙方放出B消息、丙放放出C消息」，接著依據外流的情報逆推，即可得知究竟甲乙丙哪一方是洩密者。

李正皓指出，這次金正恩神隱，至少有包含美國媒體系統、中國外交系統、日本情報系統、脫北者系統等分別對他的身體狀況做出「大方向高度類似，但細節略有不同」的分析或發言，這表示不同系統的消息來源確實不同，也因此，未來金正恩僅需要順藤摸瓜，就可以將各系統在北韓內部的情報佈線一舉鏟除，「這招極高明」。

「引誘北韓內部潛在威脅出洞」是第二點。李正皓說，金正恩公開現身後，北韓大外宣粉絲專頁《朝鮮經貿文化情報DPRK》就立即貼文，直接點名「若干平時以朝鮮為衣食的經貿團體與旅遊業者」，在該國遭遇謠言汙衊的時刻，並不挺身而出或有人跟著媒體一同消費北韓，「這些所謂了解北韓的組織、團體、人員的不表態，形同對於北韓的默殺，是更為可惡的」。

李正皓認為，這顯示北韓已經開始秋後算帳，而上述粉專僅是開第一槍，在金正恩神隱的20天之中，北韓境內所有對於金正恩政權有二心的言論或行為，一定會在短時間內被掃蕩，「恐怕未來北韓政壇將會迎來大規模的血洗」。

李正皓提到第三點為「測試誰是潛在接班人」，金正恩生死成謎期間，「北韓可能的接班人選是大家最關注的話題」，其中包含金正恩的叔叔金平ㄧ、哥哥金正哲、妹妹金與正都是外界認為可能的接班人選，經過這幾天的發酵，金正恩能更了解西方世界對於北韓接班人的想法，而更有利於日後的政治操作。

李正皓補充，至於日後金正恩要怎麼處理金平ㄧ、金正哲、金與正，目前不得而知，但至少可以確定的是金與正目前地位不變，但金平ㄧ與金正哲心中一定充滿本來無一物，何處惹塵埃的無奈。