北韓官媒曝光「金正恩剪綵」影片！神隱20天終於現身　走路姿勢略顯僵硬

記者趙蔡州／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱20多日，外界甚至傳出他已經腦死、成為植物人等猜測。對此北韓官媒朝中社、勞動新聞2日公布，金正恩1日出席剪綵儀式的照片與影片，影片中金正恩的走路姿勢略顯僵硬，另一個畫面則是旁邊歡呼的民眾幾乎全戴口罩，代表照片應是疫情爆發後所拍攝的，打破全球各大媒體的諸多猜測。

北韓官方媒體朝中社、勞動新聞2日公布，金正恩1日出席順川磷肥工廠剪綵儀式，包含近日經常上媒體版面的胞妹金與正、北韓國務委員會副委員長朴鳳柱（Pak Pong Ju，音譯）’內閣總理金才龍（Kim Jae Ryong，音譯），還有朝鮮勞動黨各大正副幹部均出席陪同。

▲金正恩消失近20多天後現身剪綵活動。（圖／翻攝自北韓勞動新聞）

金正恩消失近20多天後再度現身，影片可以看見他的走路姿勢略顯僵硬，但仍面露笑容的在活動與眾人交談，接著在眾人的陪同下巡視新建成的廠房。另外幾張照片可以觀察到，金正恩身後停著一輛類似代步用的車輛，正是他2014年在一次長時間神隱後，再次出現時所搭乘的車輛類似。

一名長期觀察北韓的記者Martyn Williams，也在推特上PO出金正恩出席時的多張照片。照片中有拍到台下參與開幕儀式的觀眾，可以看見所有的人幾乎都戴著口罩，讓許多網友紛紛回應「台上怎麼都不戴」、「不是說是新冠淨土嗎？」、「北韓確診到底多少」、「居然都戴了」、「更好奇北韓疫情情況。」

▲參加活動的一般民眾幾乎都戴著口罩。（圖／翻攝自北韓勞動新聞）

根據《中央社》報導，韓國高麗大學研究北韓的教授南成旭認為，照片中在戶外的活動中準備有桌椅，似乎是金正恩的身體狀況可能不適合久站，甚至必須一段時間就要坐下休息，這也能解釋金正恩為何沒有出席4月15日太陽節紀念活動，因為該活動恐怕至少要站超過1小時以上。