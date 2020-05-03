金正恩「復活」沒事了？韓媒盤點四大致命危機：手腕超不自然彎曲

記者羅翊宬／編譯

北韓領導人金正恩1日突然現身磷肥料廠剪綵典禮，消息一出跌破世人們的眼鏡，此前術後病危、染上新冠肺炎、腦死等謠言被傳得滿天飛。北韓官媒昨（2）日公開相片後，雖消除眾人疑慮，卻也被網友抓包照片中的金正恩極可能是替身。對此，韓媒《中央日報》特別從過去所留下的照片中，分析金正恩日後在健康上可能面臨的「四大危機」。

▲金正恩嗜菸如命（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

1. 嗜菸如命

金正恩嗜菸如命舉世皆知，從官媒公開的照片中，金正恩每每到各地方視察時，菸總不離手。去年搭乘專門列車前往越南河內和美國總統川普會晤時，也好幾次被國際媒體捕捉到抽菸的身影。

據推測，金正恩可能從十幾歲起就開始有抽菸的習慣，也因此身體健康亮起紅燈。2018年南韓青瓦臺國家安保室長鄭義溶（정의용）以特使身分訪問北韓時，在見到金正恩不久後，就向其建議「是時候該戒菸了」。

2. 心血管疾病家族史

金正恩的祖父金日成、父親金正日皆是因急性心肌梗塞離世。專家推測，金正恩可能無法逃離罹患心血管疾病的宿命，且心肌梗塞除了起因於家族病史外，吸菸、高血壓、肥胖、糖尿病、壓力也能造成心肌梗塞。金正恩的體型、體質、生活習慣等接完美傳承自父親和祖父，金正恩的菸癮更可能助長病勢惡化。

▲金正恩10年來體重急遽上升（圖／朝中社、北韓紀錄片）

3. 過度肥胖

據推測，金正恩應生於1984年、現年36歲。金正恩從父親手中接下重擔前，曾短暫隱瞞身份至軍隊裡服役。當時二十幾歲的他曾出演紀錄片《偉大的先軍，朝鮮之母》（위대한 선군 조선의 어머니，暫譯），從過去留下的影像和最近的照片比較，可以發現他體重急速上升。

南韓國家情報院曾在2016年國會報告中分析，金正恩初掌權時體重只有90公斤，然而5年過去後，體重卻飆升至130公斤。

據分析，金正恩的身高約170公分、體重超過100公斤。

▲勞動新聞2016年1月13日公開的相片中，金正恩左手腕異常彎曲（圖／翻攝自勞動新聞）

4. 手腕詭異彎曲180度

被推測罹患心血管疾病的金正恩，可能同時患有其他疾病。根據2016年1月13日《勞動新聞》釋出的照片，坐在椅子上的金正恩，其靠在桌上的左手腕竟詭異彎曲180度。

美媒《38 North》分析，金正恩可能患有肌張力不全症（focal dystonia），而糖尿病等其他慢性疾病也可能使金正恩手、腳部關節出現異常。根據南韓情報當局分析，在那段時間裡照片中的金正恩手碗上常包著繃帶。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。