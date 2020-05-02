高雄美濃驚傳森林火災　陸軍航特部直升機升空滅火25趟

▲高雄美濃森林大火，陸軍直升機空中滅火25趟。（圖／陸軍航特部提供）



記者林銘翰／台北報導

陸軍航空特戰指揮部2日表示，國軍聯合作戰指揮中心2日接獲國家搜救中心通知，高雄市美濃區山坡發生森林火災，申請航特部派遣一架CH-47直升機支援空中滅火任務，共計來回汲水25趟次，投放12萬公升水量，任務機於下午4時51分平安返降歸仁基地，人機均安，圓滿達成任務。

航特部說明，國軍聯合作戰指揮中心2日上午接獲國家搜救中心通知，高雄市美濃區龍蘭街12號旁山坡發生森林火災，申請航特部派遣一架CH-47直升機支援空中滅火任務。

▲高雄美濃森林大火，陸軍直升機空中滅火25趟。（圖／陸軍航特部提供）



航特部指出，航特部受命後於上午10時55分派遣一架CH-47直升機擔任任務機，自台南歸仁基地起飛後，前往高雄市美濃湖汲水，再至目標區執行空中灑水滅火任務，共計來回汲水25趟次，投放12萬公升水量，任務機於下午4時51分平安返降歸仁基地，人機均安，圓滿達成任務。

航特部表示，此次奉命協力森林大火滅火任務，除展現單位平日精實的訓練成效，也充分彰顯部會一體，即刻救援的災防能量，未來將持恆各項訓練，成為行政團隊堅實的後盾之一。

▼高雄美濃森林大火，陸軍直升機空中滅火25趟。（圖／陸軍航特部提供）



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