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錢櫃第6死！壽星一起躲包廂廁所成「死亡牢籠」...葉克膜搶救5天不治

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市林森錢櫃ktv大火 。（圖／記者李毓康攝）

記者劉亭／綜合報導

錢櫃林森店大火造成5人死亡、1人命危，但命危的29歲男子張瑋宏經過5天葉克膜救治，仍然在30日宣告不治。據了解，張瑋宏當天與另名死者周雨喬歡唱慶生，但在火災發生後，躲進「包廂廁所」，成為兩人的死亡牢籠。

在醫院經過5天搶救後，張瑋宏於30日經由家屬同意後拔管以及拆除葉克膜，下午1時許由醫師宣告不治，父母在醫院難過痛哭，警方事後通知哥哥到派出所做筆錄，哥哥稍早也前往台大醫院領取弟弟的死亡證明以及醫生證明書

警方調查，張瑋宏原是超商員工，與另名36歲女性死者周雨喬於902包廂一起歡唱，慶祝周女生日，不料卻突然發生火災意外，其他人往外逃走，剩下2人躲進包廂廁所，因為吸入大量濃煙，倒地失去意識。

▲▼張男在30日中午拔管，在1時許宣告不治，哥哥也前往醫院製作筆錄等待報驗。（圖／記者邱中岳攝）

▲張男哥哥前往醫院製作筆錄等待報驗。（圖／記者邱中岳攝）

消防員張聖舟也在臉書發文，正確逃生逃生作法是，樓梯間若沒有濃煙就往下跑，若已濃煙密布，就把樓梯間門關閉、躲回原樓層房間。找一個有對外窗戶的房間，關上門後找布或衣服塞住底下門縫，盡量爭取時間抵擋濃煙，並且向窗外求救，讓外面的人知道位置。

「絕對不要躲廁所！」張聖舟指出，因為大部分廁所門是塑膠製，在濃煙高溫下會融化，而且通常會有通風口，都成為濃煙竄進來漏洞。張聖舟強調，「濕毛巾掩口鼻」也是迷思，就算只花30秒、1分鐘找水，都可能成為逃生是否成功關鍵，而且濕毛巾掩口鼻仍會吸入濃煙。

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