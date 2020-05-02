28天前才遭縱火燒山...美濃林區又起大火！軍「飛行車廂」24趟載12萬升水灌救

▲陸軍航特出動直升機協助滅美濃森林火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市美濃又傳火燒山，陸軍航空特戰指揮部接獲協助請求，立刻出動CH-47直升機協助灌救，總共飛了24趟，載了12萬公升的水量來協助撲滅。

因應高雄美濃森林火災，陸航特指揮部接獲國軍聯合作戰指揮中心命令，在2日上午8時進行整備，11時自台南歸仁基地派遣CH-47直升機1架(機號:7308)支援空中灑水滅火任務。本次任務機共進行25次飛行支援救災作業，在第1次完成空偵後，前往美濃湖汲水並投放24次，總投放水量共計12萬公升，飛行時數計5小時50分鐘，任務機於1651時平安返降歸仁基地，有效控制火勢，圓滿達成任務。

▲陸軍航特出動直升機協助滅美濃森林火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過美濃火燒山早在清明連假的時候，就在黃蝶翠谷燒過一次，當時林地大火延燒三天，摧毀超過0.2公頃國有林地，後來警方查到有一名男子涉嫌縱火，也調閱到這名男子在產業道路上點燃乾燥枯葉，經過通知到之後，這名男子坦承不滿枯葉導致道路打滑才點火，不知後果嚴重，被依公共危險罪與森林法送辦。





▲陸軍航特出動直升機協助滅美濃森林火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）