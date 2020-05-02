悲劇！東京奧運「聖火跑者」遇火災身亡　曾因疫情有「輕生念頭」

▲ 東京奧運聖火。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

2020東京奧運因新冠肺炎影響，延後至2021年舉辦，讓準備已久的運動選手們感到唏噓。而東京練馬區上（4）月30日一間豬排店發生火災，死者是一名54歲的男性店主、也是東京奧運的聖火跑者之一，他曾因比賽延期，加上店內生意受疫情影響，好幾次表達輕生的念頭，也讓東奧賽事多了一點悲傷的氣氛。

綜合日媒報導，發生火災的當天晚上，男子被發現倒臥在店內的客桌椅旁，送醫搶救後仍回天乏術，遺體上有浸泡在油裡的痕跡。該男子與妻子一起經營豬排店，已有50年的歷史，因為喜歡跑馬拉松，所以決定報名東奧聖火跑者選拔，但因為疫情影響，導致東奧延遲，生計也在上月開始遭受到打擊。

男子生前的愛好是跑馬拉松，2005年首次參加東京舉行的馬拉松比賽，2019年被選為東奧聖火跑者，當時他還在豬排店的網頁上宣布，「我們被選為2020年東京奧運會的聖火跑者！請大家給我們支持！」

▲明年能否如期舉行東京奧運依舊是個未知數。（圖／路透）

受到疫情影響，原本的計畫全被打亂，因為店家經營困難，曾前往區公所尋求幫助，沮喪的他還曾向好友透露輕生念頭。如今卻在大火中死亡，令人感到遺憾。東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎曾表示，無法得知疫情在明年夏季前，是否可以得到控制，無法確切保證，東奧明年可以如期舉行。