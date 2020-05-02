殺警判無罪吵翻！精神科醫曝「能做3件事」…少點口水：大家身邊都有未爆彈

▲鄭嫌被診斷出患有思覺失調症，一審獲判無罪。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

鐵路勇警李承翰遭刺身亡，鄭嫌經精神科醫師鑑定患有思覺失調症而判處無罪，引發外界一片譁然，醫師甚至遭出征，昨（1）日在臉書以千字文還原開庭真相，仍難平網友怒火。精神科醫師楊仲豪PO文，這是一場「沒人開心的判決」，既然無法改變司法鑑定報告或判決，國人能做的「只有這3件事」，少點謾罵、多點實務行動，才能消弭不安。

同樣身為精神科醫師的楊仲豪，在粉專《楊仲豪 精神科醫師Dr.Yang 心靈不思議》發文：「沒人開心的判決」，司法鑑定精神科醫師依照專業做判斷，法官則依照結果及法律專業給出相對應判決，但結果讓被害者家屬委屈，多數社會大眾無法接受，網友甚至出征鑑定醫師及審判長，「究竟為什麼一個判決，能讓所有人都不滿意？」

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楊仲豪認為，資深法官不會不清楚判死是簡單且可讓大多數人滿意的決定，「她和鑑定醫師一樣，比起簡單的方法，選擇了堅守自己的原則（依照各自專業進行判斷）。」若國人不認同該判決，但認同法官及醫師的專業，那該檢討的是法律本身。

▲面對鄭嫌一審無罪判決，勇警李承翰父親無法接受。（圖／記者翁伊森翻攝）

提及核心問題，楊仲豪認為，「大家如此生氣的原因其實不就是想要我們的社會更安全嗎？所以懲罰犯罪固然重要，防範悲劇再發生更加迫切。」核心問題應是防止精神病患暴力。然而，近幾年思覺失調症患者所犯下的重大刑事案件，在發病前時常會有妄想、幻覺，而出現失控之舉，「患者人數光是列管的就可能超過十萬，加上沒有進行治療的黑數很可能超過二十萬。」

楊仲豪坦言，「若你對此很憤慨，甚至感到恐懼不安，你不能改變司法鑑定報告或法官的判決，你還是有可以做的事情－我想請你一起幫忙治療『思覺失調症』。」他解釋，這些患者大腦生病了，無法控制思想和行為，而最好防止暴力的方式就是治療，最簡單的治療就是不中斷的服藥，且越早越好。

▲李承翰公祭現場，同僚情緒激動，難掩悲痛。（圖／NPA署長室）

大多數患者和家屬一樣沒有病識感，因此很難早期治療，也難持續，因此楊仲豪提出大家「能做這3件事」：

1.發現周圍可能的患者（可能你的親人，你的朋友，你的鄰居，發病年紀大多是十幾二十歲，症狀可能是思想行為怪異，或是功能退化），勸告家屬或本人早期進行「醫學」治療，不要心存僥倖或拖延！

2.如果暫時沒有危險，但是很難帶到診所或醫院，可以先聯絡社會醫療體系（衛生局，社福機構，願意接受轉介的身心科診所或醫院），一起商討對策，千萬不要放棄！

3.如果已經有自傷傷人之虞或行為，可以聯絡警察和EMT（社團法人中華緊急救護技術員協會）強制送醫。

楊仲豪分享多年前處理未就醫的精神患者，大家身邊可能都有些疑似患者「像是未爆彈」卻不知如何處理，「大家一起把該治療的人找出來，不要歧視，不要指責，協助家屬或病患就醫，營造友善的就醫環境，才是避免下一個悲劇發生的方法。」

此外，楊仲豪也提出3點政府能做的事，包括積極宣傳思覺失調症資訊；建立順暢的社區和醫療系統之間連結管道，不是只是流於形式上的訪視；對於不願意就醫患者提供更完善的服藥方式。他認為，「能做的其實很多，少一點謾罵口水，多一點實務行動，如此才能真正讓不安消失、改變社會。」