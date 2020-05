國銀正名再一樁！高嘉瑜提案修法　中國輸出入銀行更名「中華民國」

▲民進黨立委高嘉瑜。(圖/記者湯興漢攝)



記者林銘翰/台北報導

國內近日掀起護照、華航更名的討論,時代力量立法院黨團與台灣基進立委陳柏惟分別提案要求改名,立法院會上月28日在朝野無異議下,將兩公決案逕付二讀交付協商。此外,民進黨立委高嘉瑜近日再提出《中國輸出入銀行條例》條文修正草案,主張將現行條文中的「中國輸出入銀行」更名為「中華民國輸出入銀行」,1日也在立法院會中經過一讀順利付委。

中國輸出入銀行是依據《中國輸出入銀行條例》所設置,為中華民國財政部監管下所設立的國營之輸出入信用專業銀行,每年的年度經營預算都需經立法院審議後方可執行。

中國輸出入銀行設立的主要目的是配合政府經貿政策,為國內廠商提供進出口授信與輸出保險等金融保險等支援,積極協助廠商拓展對外貿易與海外投資,尤其是對於新興市場及高政經風險國家或地區的拓銷,輸銀為協助廠商搶得先機,亦提供政策性輸出保險的服務。

根據現行《中國輸出入銀行條例》第1條條文明定,政府為促進出口貿易 ,發展經濟,設中華民國輸出入銀行(以下簡稱本行),受財政部之監督,中華民國輸出入銀行屬於法人。

▲中國輸出入銀行董事長林水永(右一) 。(圖/記者屠惠剛攝)



高嘉瑜在提案中說明,中國輸出入銀行於1979年成立,為百分之百國有的政策性專業銀行,也是目前唯一維持以中國命名之公股金融機構。目前中國輸出入銀行之英文名稱為「The ExportImport Bank of the Republic of China」,中文翻譯應為中華民國輸出入銀行,應該盡速完成更名,以免造成誤解。

高嘉瑜認為,由於中華人民共和國也設有中國進出口銀行,與我國中國輸出入銀行於名稱上具有相似之處,作為國有事業應極力避免名稱混淆之類似情事,因此提出《中國輸出入銀行條例》第1條條文修正草案,將中國輸出入銀行正式更名為中華民國輸出入銀行。

立法院會1日在處理討論事項時,順利將此修正草案一讀付委,未來將交由財政委員會審查,連署人則包括民進黨立委鍾佳濱、張宏陸、范雲、蔡適應、黃國書、伍麗華、賴惠員、張廖萬堅、陳秀寳、邱泰源、管碧玲、許智傑、吳玉琴、何志偉、周春米、江永昌等人。

對此,財政部表示,因中國輸出入銀行有很多跨國交易,涉及債權保全問題,目前會先看輸銀是否提出相關評估後再討論,「不是說改名就改名」。但若此案最終在立法院通過,也將依規定處理。

