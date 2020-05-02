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殺警案無罪／承翰爸控「態度權威」　精神鑑定醫聲明：要順民意辦網路投票就好

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醫師沈正哲（左）、殉職員警李承翰（右）。（合成圖／台中榮總嘉義分院官網、臉書）

▲醫師沈正哲（左）、殉職員警李承翰（右）。（合成圖／台中榮總嘉義分院官網、臉書）

圖、文／CTWANT

4月30日時嘉義地院宣判，去年7月時，鄭姓乘客用水果刀刺死25歲的鐵路警察李承翰一案，因為鄭患有精神疾病所以做出無罪宣判，引起巨大社會輿論，李承翰的父親對此相當不能接受，同時還指出為鄭男進行精神檢定的醫師沈正哲態度相當囂張。

李承翰父親表示，對無罪判決感到相當不能接受，同時也對行精神檢定的醫師時也感到相當氣憤，認為他的態度相當囂張，更直說「如果要求再鑑定，也會是我再去一次，我是權威，鑑定幾次都是我在鑑定！」李父表示，「這種話聽了會好受嗎？」

不過今（1）日沈正哲醫師也做出回應，表示「原本不想對任何網路上的謾罵做出回應，因為我怎麼說，總還是會有人挑毛病來指責謾罵，但是，我不想我的家人或朋友再因為此事擔心，或者與網友爭論，所以我選擇說明一次。」

首先沈正哲指出，他從來沒有說過「我是權威」或「你們要鑑定幾次都是我在鑑定」等話，表明法庭上的對話都有錄音為證，當場也有許多人能夠證明此事，而家屬也就是李父僅在出庭時中間的數分鐘休息時間短暫說過幾句話，當時是家屬委託的律師帶著他來打招呼，當下李父告知嫌犯是裝病的，但自己僅回應會依照所學來做出判斷。

沈正哲表示，「擔任此案的鑑定醫師時秉持自己所學做判斷，當網友質疑不同情家屬，但如果因為同情就影響判斷，只為了順應所謂民意與社會期待，那其實往後鑑定都不需要找醫師做，只需要辦網路投票即可。」

最後沈醫師也表示，自己很努力透過他的治療，讓個案及其家屬的生活獲得改善，相信沒有人願意看到不幸的事情發生，而精神醫療的困境跟病患處置的細節，像是強制住院等措施更需要被關注，這樣才能真正預防遺憾再次發生。

沈正哲醫師原文

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