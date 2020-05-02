板橋、新埔很近為何有4個捷運站？內行人曝「關鍵原因」：沒有什麼不對

▲台北捷運路線圖。（圖／翻攝自台北捷運官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

台北捷運已是許多人每天通勤的交通工具，尤其隨著越來越多條路線通車，對雙北的上班族與學生來說方便又實惠。日前「新北環狀線」上路後，帶動中、永和一代的房價成長，增加周邊景點的人潮。就有一名網友在PTT上詢問，「為什麼板橋、新埔很近，卻有4站捷運站？」對此，有內行網友點出關鍵。

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▲環狀線捷運新埔民生站。（圖／記者黃靖惠攝）

一名網友在PTT上以「板橋、新埔很近，卻有四站捷運站？」為題發文表示，原本板南就有板橋、新埔站，然而環狀線又有板橋、新埔民生站，只有1.3公里的距離，讓他十分好奇「為何環狀線要多設一站呢？」

對此，有內行網友在底下留言指出原因，之所以在短短的距離內就設有4個捷運站的原因，主要是考量到板橋站「三鐵共構」的便捷性，所以蓋新北環狀線時，才會特地繞過去板橋站，因為「板橋站定位就是轉運樞紐」、「設板橋讓部分中和人可到板橋搭高鐵，也可以逛大遠百、耶誕城，有什麼不對，到新埔還要轉車一站想到就煩。」

有人則認為是「地理位置」的問題，「新埔那個地理位置怎麼共構，光那個路口你要徵收就喬不完了」。也有人認為是「運量的問題」，「新埔搭車的人比板橋跟府中還多」。也有人認為環狀線特意拉到板橋站很多餘，「我覺得環狀拉到新埔就好了，硬拉到板橋不知道在幹嘛」。

▲隨著新北環狀線通車等交通建設推動，中和已成新北市中古屋市場熱門區域。（圖／記者蔡玟君攝）