教女學員超用心！駕訓班教練「放生男性」他喊不公平　網反揭優點

▲駕訓班。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

根據我國法律規定，考取汽車駕照前，小型車普通駕駛人必須上滿5星期的駕訓班課程。有網友1日發文，表示明明花一樣的學費，但駕訓班教練普遍來說都比較用心陪女學員練車，反之隨意放生男學員，覺得不太公平。貼文一出，掀起鄉民一陣熱議。

網友在PTT八卦板發文，他表示報名駕訓班，都會有負責的教練指導陪練，但經過他的觀察發現，如果學員是女生，教練都會認真陪練，但學生若是男性，教練幾乎都是放著他們一個人練習。

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原PO覺得，明明男女繳同樣學費，卻受到如此不公平的待遇，感受實在很差，好奇問鄉民是否有遇過「認真教男學員的教練」。

貼文一出，不少男網友們笑說，自從報名上課後，只有第一天和考照當天有見到教練，「有啊，很認真的教一遍之後，再來就說『自己練習』」、「總共上車不到五次……有夠好賺」、「因為教一次就會了，然後就被放生」、「男生還要自己倒車回去放，女生放著就好」、「繞過一圈後就消失到考試那天才出現」、「教練都在我旁邊睡覺」。

▲網友留言 。（圖／翻攝自PTT）

但也有人遇過很用心的教練，畢竟現在汽車駕照考試需要實際進行道路駕駛，「有，幾乎每次上課都有道路駕駛，很用心」、「有認真教，只是口氣沒有很好......」。

另有鄉民指出，其實沒有教練在副駕駛座壓力會比較小，而且也能更快掌握到自己開車的感覺，避免教練一直出手操控。

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