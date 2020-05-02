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爽住五星飯店躲藏　詐騙車手「浩南」北台灣狂領…26警分局全盯上他

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記者陳豐德／新北報導

詐騙集團為了躲避警方查緝，竟入住高檔五星飯店！從事詐騙集團車手的林男及邱男，日前入住板橋高級商旅退房後，將使用過的提款卡及存摺丟在房間內，被警方鎖定查緝，一路追到新竹關東橋的五星級大飯店，將2人一舉逮捕，發現全台有26個分局都在找他們，其中一人還自詡為台版「浩南」。

▲▼詐騙車手入住五星級飯店躲避查緝。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲詐騙車手入住五星級飯店躲避查緝。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，林男（25歲）與邱男（22歲）4月底一起投宿在板橋地區的高級商旅，並由林姓車手到附近提款機提領詐騙款項後，將剩餘被害人的卡片及帳簿丟棄在房內，意外遭轄區板橋警方發現，隨即組成專案小組，按圖索驥一路追蹤到新竹關東橋的國際星級大飯店內，這才發現原來他們都挑選高檔飯店當作犯罪據點，藉此躲避警方臨檢查緝。

便衣刑警4月29日在超商內外布下天羅地網，發現林姓車手正在便利超商內提領款項，他一開始還謊稱是單純來提款，但員警見他神色緊張，經突破心防後，押著他返回五星級飯店房間，房門一開，房內邱姓車手還在呼呼大睡，房內桌上擺放多達13張被害人的提款卡及存摺，更有一台筆電在運作，原來他們正在「洗車」（詐騙術語：確定卡片是否遭警示），利用愛心捐款帳戶測試被害人戶頭是否遭到警示，萬萬沒料到員警竟然會登門抓人。

▼睡夢中的邱姓車手狼狽落網。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼詐騙車手入住五星級飯店躲避查緝。（圖／記者陳豐德翻攝）

林姓詐騙車手來頭可不小，他在詐騙界自稱「浩南」，也就是香港古惑仔電影洪興幫的男主角，光是最近幾個月就「攻擊」北台灣無數的提款機，他落網的消息傳出，全台高達26個警察機關都要找他問個清楚。

分析後發現，遭詐騙的被害人高達16名，年齡從60歲到18歲都有，多數都是因為網路購物，遭詐騙集團喬裝客服人員來電誆稱誤設分期付款、或是誤設經銷商等話術，要被害人到提款機前操作取消，不知不覺就把自己的錢轉到對方戶頭，等到發現被騙已來不及，短短一個多月，估計損失金額高達240萬元，全案訊後依照詐欺罪嫌移送，已被新竹地院裁定羈押。

警方研判，詐騙集團利用星級飯店躲避臨檢查緝，提供車手住宿高檔酒店，進駐時間都不長，但周遭提款機卻成了他們「攻擊」目標；警方同時呼籲，提款機沒有取消分期付款功能，民眾不要輕易相信；另外也希望這些商旅及大飯店櫃檯人員，若是發現住宿客人明顯可疑，可迅速向轄區警方報案。

▼2人送辦後被地院裁定羈押。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼詐騙車手入住五星級飯店躲避查緝。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼詐騙車手入住五星級飯店躲避查緝。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼詐騙車手入住五星級飯店躲避查緝。（圖／記者陳豐德翻攝）

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