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網驚「原來獸醫薪水不高」...釣出老鳥：是慣老闆在賺　5科系跌破眼鏡

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▲▼獸醫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

除了本身的興趣愛好，許多人在選填大學志願時，都會預想未來出路與「錢景」，就有網友發文直呼，原以為獸醫待遇優渥，結果薪水比想像中低了不少，一席話掀起熱議，事實上就曾有獸醫系前輩現身說法，更透露收入與付出不成正比。

在普遍民眾的認知中，與「醫」字沾上邊的職業，都是高薪溫拿，不過就有鄉民在PTT發文直呼，「我也是後來才知道，原來當獸醫並不賺、薪水滿少的，還有我以為心理系出來也會滿賺的，但念心理系的朋友跟我說沒錢途，還有什麼科系是，原本以為很賺，結果還好的阿？」

請繼續往下閱讀...

話題掀起熱烈回響，其中獸醫系呼聲最高，「的確是獸醫...比較驚訝，超可憐」、「絕對是獸醫，不過獸醫現在分數也不高了，一堆獸醫非台大騙別人說差一點上醫學系，真的可憐」、「獸醫要自己開業才賺」、「第一個想到的是獸醫，雖然有個醫字，收入連中醫都摸不到邊，再來是法律，近年連續聽到法律系轉考郵局或警察」、「獸醫是慣老闆賺，員工苦哈哈」、「看標題秒想到獸醫」。

▲▼畢業，畢業生，大學。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，像是中醫系、法律系、醫技系、心理系呼聲都不小，網友們直言，「我反而是認為中醫，當初才差1、2級分就可以上西醫，結果讀中醫之後薪水只有西醫的3分之1」、「台灣健保給中醫的資源非常非常低」、「法律系啊！沒證照月薪就是25k」、「醫技系，醫檢師真的不忍直視」、「心理系XD你知道這個系出來是幹嘛的嗎？台灣很多人以為心理系出來可以當心理醫生」、「絕對是法律」。

其實，網上一直不乏獸醫系出身的前輩苦口勸世，表示受聘的獸醫薪水真的不高，落在3萬多的大有人在，「如果你可忍受受僱階段（快則3年，慢則5年），家裡也能贊助你開業，那獸醫是一個還可以的選擇，如果沒辦法開業，何必選擇一個薪水少、工時長、壓力大的工作呢」、「要開業並且手段高加上時運才能有高薪，熬的過程又苦又長」、「有認識的大學獸醫畢，一直3萬多，朋友說開業賺比較多」；不過也有人表示，「認識不少台灣獸醫來澳門工作，月薪約15萬台幣。」

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