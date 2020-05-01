義媒神封「失眠的醫生和PTT救了台灣」　鄉民紅到國外：秘密基地被發現了

▲羅一鈞回報護國神文！（圖／記者李毓康攝）

記者劉維榛／綜合報導

去年12月31日，疾管署副署長羅一鈞因失眠看PTT，猛然發現一篇「護國神文」再回報給工作群組，成為台灣超前部署與及時通報WHO人傳人的疑慮重要關鍵。PTT成了情報神器，連義大利媒體都跟風報導「失眠的醫生和免費論壇如何拯救了台灣！」

一名網友在PTT爆卦，最近歐洲媒體對PTT有高度的評價，像是義大利共和報（la Repubblica）26日報導，羅一鈞因無法入睡，在類似美國Reddit論壇的PTT上看到一則文章，提及有不明原因肺炎群聚感染，武漢大學送檢驗確診7例非典型肺炎（SARS）病例。就連另一家義大利地區型日報「L'Unione Sarda」也大讚PTT是「台灣最大的互聯網公告板系統之一」。

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西班牙國家報（El País）方面，則以「台灣冠狀病毒模型：所有人的快速反應，技術和口罩」為標題，詳細轉述羅一鈞護國始末，並將PTT封為台灣的Reddit。原PO感動表示，「看來台灣的秘密武器被義大利人發現惹！」

▲鄉民蓋高樓歡呼！（圖／翻攝PTT）

文章曝光後，鄉民紛紛湧入刷讚，「每個國家都需要一個PTT」、「鄉民救台灣」、「見證歷史！媽，我在這 」、「讓BBS再次偉大！」、「在坐的各位都是英雄！」、「鄉民紅到國外了」、「我鄉民，我驕傲！」、「PTT不能亡」、「感謝醫護人員」、「ID跟IP在國際露出」。

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