大象溜滑梯能吃掉「小孩的難過」？會「因為失去而悲傷」就是大人！

▲（示意圖／資料照，非文中所提及大象溜滑梯）

文／吳旻育（IG：@flyoverdown）

摘自／三采文化《大人症候群——原來長大，就是安靜地面對失去》

小學的操場旁邊， 有一座大象溜滑梯。

請繼續往下閱讀...

每個假日我都會和朋友在那裡打棒球， 雖然說是打棒球， 但其實我們用的是從隔壁網球場那撿來的網球，以及在文具店裡買的塑膠棒球手套， 兩百塊錢一個。

網球彈性很好， 即使年幼如我， 也常常把球擊到看不見的角落， 像是圍牆邊的草叢、花圃間的空隙還有溜滑梯底下的小空間，大象的肚子裡。

大象都吃些什麼呢？我在溜滑梯底下找球的時候常常這麼想。

「 大概是吃那些不開心的事吧。」 朋友這麼說。

「 大家玩溜滑梯時都這麼開心，一定是因為難過的事情都被大象吃掉了。」

多有道理的一番話啊， 那時候的我將它奉為真理。

升上高年級後， 學校在操場的另一端蓋了全新的遊樂區，那裡離教室近， 每到下課， 大家就彷彿出征般地奔向新遊樂區。沒過多久，大象溜滑梯旁就已經長滿野草，再也沒有人會往那去。

那時網球已經滿足不了年紀漸長的我們，我們終於開始玩起真正的棒球，但學校覺得危險，便禁止在操場上打球，我們只好轉移陣地， 從此逐草地而遊玩。連撿球部隊都離開了， 就真的再也沒有人會去大象溜滑梯那了，沒有人開心地溜滑梯，大象也就沒有難過的事情可以吃，這樣他會不會肚子餓呢？

怕大象餓著了，於是後來我不開心的時候，就會躲到溜滑梯底下，像是被大人罵了、跟朋友吵架、考試考得不好以及更多更難堪的事。以前時常害怕自己的悲傷有點太多，滿出來了，會淹沒身邊的人，於是很努力地隱藏，直到剩下我一個人，要獨自用心事餵飽大象溜滑梯。

那時候我竟覺得慶幸。好險，我是一個如此軟弱之人。

時間過得很快，我離開家到台北讀大學，大一的寒假交了第一個女朋友，開學後就分手了。分手後的某天，我找她到學校旁的小公園聊聊，才發現小公園裡頭也有一座大象溜滑梯，我和她坐在溜滑梯底下，有一搭沒一搭地聊著，直到門禁時間到了，我們都必須回去宿舍。

「 是不是連大象溜滑梯都有南北的差異啊？為什麼我還是這麼難過，他沒有吃下我的悲傷嗎？」那晚我反覆地想。

然後才明白，這並不是大象的錯，只是那種彼得潘式的魔法，不適用於大人。

小學跑不完的操場，原來也就這麼小。以前覺得空曠的溜滑梯底下，原來很勉強才塞得進兩個人。

過去讓我們快樂的遊戲，都變得不再好玩了。

曾經那麼開心的事情，會因為失去而讓人感到悲傷。

原來這就是大人。

★本文摘自三采文化《大人症候群——原來長大，就是安靜地面對失去》，作者吳旻育（IG：@flyoverdown）。IG新生代創作家「天橋下」首本散文創作，91篇故事寫下大人面對失去、最真實的姿態。

►帶著沒戰鬥力的寶可夢獲勝！為了彌補「巴大蝴」認清：先成為大人才開始長大