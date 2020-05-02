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「山女孩」寫給徒步者的情書　網讚：連孤獨都是難得風景

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▲▼《山之間：寫給徒步者的情書》。（圖／遠流出版）

▲不同於一般的登山攻略，「山女孩」Kit 寫的是「給徒步者的情書」。（圖／遠流出版）

記者林育綾／綜合報導

不同於一般的登山攻略，「山女孩」Kit 寫的多半是個人感觸，她自認爬山的年資很短，在新書《山之間》寫下對家人的思念，對情感的豁然，還有許多走過長路而能緩緩傾訴的生活之事，是一本「寫給徒步者的情書」，如今她的IG也破萬人追蹤，透過爬山，看到自己脆弱、勇敢、誠實的一面。

「不一定要離職才能走出壯舉，不一定要攻頂才算完整了意義」，台灣有超過200座3千公尺以上的高山，開車1小時就能停在登山口，而「山女孩」Kit 是一位普通上班族，週末時總是以「拜訪朋友」的心情向山走去，更時常在IG分享關於「山告訴她的事」，如今已破萬人追蹤，讀者稱讚在她的筆下，連孤獨和寂寞，都像是難得一見的風景。

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▲▼《山之間：寫給徒步者的情書》。（圖／遠流出版）

▲▼山女孩原本想從山裡得到一些勇氣，但後來發現信心都來自於自己。（圖／遠流出版）

▲▼《山之間：寫給徒步者的情書》。（圖／遠流出版）

山女孩說，「原本是這樣，想從山裡得到一些勇氣，以為那才足以面對所謂已成定局亦無力改變的現實。但其實所有的信心都來自於自己，原來那不是山，是我自己。」還說，「如果不確定交往的對象是否該朝永遠前進的話，那我真摯地建議，和對方走上一條超過兩個星期的步道，總不會錯的。」

《山之間：寫給徒步者的情書》近來由遠流出版發行，收錄了32篇書寫和16首詩，也獲得多位名人推薦，包括心理學作家海苔熊、青鳥書店創辦人蔡瑞珊、法蘭黛樂團主唱法蘭（Fran）等人。

▲▼ 《山之間：寫給徒步者的情書》（圖／遠流出版）

▲ 《山之間：寫給徒步者的情書》收錄了32篇書寫和16首詩。（圖／遠流出版）

諮商心理師陳志恆也讚「那文字是有魔力的，那圖像是有靈魂的，最後，也會帶你回歸平靜⋯⋯就讓我們跟著山女孩，走進山裡，回到心裡。」而蔡瑞珊也提到「山女孩Kit，她從豢養的舒適走向未知，把自己交給嶄新的世界⋯⋯看完這本書時你也能放下疑問，讓自己踏上五感開啟的旅行。」

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