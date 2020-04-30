凌宗湧看完小說瘋狂找雜草！花藝大師自曝「植物殺手」真實原因

▲花藝大師凌宗湧（右）、作家番紅花（左），分享三浦紫苑最新小說《沒有愛的世界》讀後感與植物經。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

日本知名作家三浦紫苑最新小說《沒有愛的世界》發行來台，而花藝大師凌宗湧（CNFlower創辦人）表示看了小說之後，開始沈迷於尋覓野生雜草進行盆栽創作，他也自曝家中有大片花園，卻常被太太和兒子嘲笑是「植物殺手」，今（30）日他透露真實想法，指出很多人以為植物好像要活很久才是好的，其實有些植物本來就不可能一直活著，理解適合的環境氣候更重要，更說「人不一定要控制植物」。

三浦紫苑最新長篇小說《沒有愛的世界》，是史上第一本以「植物學研究生」為主角的小說，由於很多讀者本來不認識植物，也因為這本書被推坑而愛上，「日本植物學會」更為此破天荒頒發「特別貢獻獎」給她，她也成了史上首位獲頒此獎的小說家！

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▲史上首例！三浦紫苑新小說《沒有愛的世界》推坑粉絲「愛上植物」，獲日本植物學會頒「特別貢獻獎」。（圖／新經典文化提供）

《沒有愛的世界》中文版發行來台，今（30）日出版社新經典文化邀請CNFlower創辦人花藝大師凌宗湧，分享為小說設計的「專屬盆栽」，也邀請作家番紅花分享讀完小說的感觸。由於小說女主角深愛一種叫「阿拉伯芥」的野草更專門研究，凌宗湧在創作時也刻意不使用罕見、特別的植物，認為尋找通俗性、常見的野草更適合，連日來都在尋覓野草，甚至跑到辦公室對面的公園、路邊採集。

凌宗湧還難得自曝，自家種植物的面積非常多，但其實常被太太罵是「植物殺手」，兒子也會取笑。他說自己從未特別多做解釋，但是很多人認為植物要活得很久才是好的，卻忽略了死亡也是生命自然的一部分，以蔬菜為例，「他們本來就不可能一直活著」，有些植物確實有他的生命週期，而台灣氣候四季不明顯，常常在冬天還能種夏天的職務，各種植物常常混雜在這片土地上。

▲凌宗湧認為「人不一定要控制植物」。（圖／記者林育綾攝）

他認為「人不一定要控制植物」，而是順應植物適合的環境與條件，例如在潮濕的地方，就不必堅持非要種適合乾燥環境的植物，不是自己非要想種什麼就種，先找到合適的，再找喜歡的，再去種。凌宗湧也說，「我不是什麼植物都懂，但我覺得植物會散發情感連結。」

▲番紅花也分享看《沒有愛的世界》這本小說數度感動淚崩，認為「這本小說將會改變你的2020年！」（圖／記者林育綾攝）

番紅花也分享，看《沒有愛的世界》這本小說數度感動淚崩，自己平常也很愛去花店買盆栽回家，老闆老是說「這種很好種！」但她老是會種死。有一回問花店老闆，老闆坦承「你們種死本來就是正常的啊！不然我花店怎麼開？死了再來買新的就好了。」

後來老闆也開導她，要養好植物本來就是不容易的事，讓番紅花也頓時頓悟，這也是一種學習的過程，好好照料一盆植物，但是當他死去時，就好好感謝他曾經陪伴我們經歷過一段很美的時光。

▲凌宗湧此次以龍眼木炭作為容器，尋覓各種野草創作專屬盆栽。（圖／記者林育綾攝）

番紅花也大力推薦《沒有愛的世界》，提到自己的女兒也是三浦紫苑的書迷，過去非常喜歡《強風吹拂》這本作品，而此次的新作，番紅花建議讀者可以找一個夜晚，從8點左右開始看，差不多到午夜12點可以讀完，她強烈建議今年還沒看過小說的人可以藉機來看，「讀完之後，這本小說將會改變你的2020年！」

▲花藝大師凌宗湧、作家番紅花，分享三浦紫苑最新小說《沒有愛的世界》讀後感與植物經。（圖／記者林育綾攝）

史上首例！三浦紫苑小說推坑粉絲愛上植物 獲植物學會頒「特別貢獻獎」