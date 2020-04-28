史上首例！三浦紫苑小說推坑粉絲愛上植物　獲植物學會頒「特別貢獻獎」

▲史上首例！三浦紫苑新小說《沒有愛的世界》推坑粉絲愛上植物，獲日本植物學會頒「特別貢獻獎」。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／台北報導

日本知名作家三浦紫苑繼《哪啊哪啊~神去村》、《強風吹拂》後，最新長篇小說《沒有愛的世界》是史上第一本以「植物學研究生」為主角的小說，由於很多讀者本來不認識植物，也因為這本書被推坑而愛上，「日本植物學會」為此破天荒頒發「特別貢獻獎」給她，她也成了史上首位獲頒此獎的小說家！

三浦紫苑繼《哪啊哪啊神去村》之後，睽違10年再以自然界為主題，透過一名餐廳料理男愛上理科女的故事，帶領一般人踏入外界難以接觸的生命科學世界。不少讀者即使本來不瞭解植物，「只認得餐桌上的那幾種」，紛紛被推而愛上植物，還有人說「沒想到會被這些研究植物的人們戳中笑點！」

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「日本植物學會」的委員們更破天荒頒發了「特別貢獻獎」給作家，寫道：「這本書中精確掌握對植物研究活動的描寫，對於啟發一般社會大眾認識植物科學有所貢獻。」三浦紫苑因此成為史上首位獲頒「日本植物學會特別獎」的小說家。

▲《沒有愛的世界》封面更獲得「第53屆造本装幀大獎」。（圖／新經典文化提供）

除此之外，《沒有愛的世界》封面更獲得「第53屆造本装幀大獎」。據悉該封面由名裝幀設計師田中久子操刀，田中久子曾與宮部美幸、小川洋子、梨木香步、村上春樹等作家合作過，此次特別找來漫畫家青井秋，親自繪製書中關鍵的植物與生物，經典詮釋全書世界觀。而台灣中文版，將於4月29日由新經典文化發行，更同步取得原版封面授權！