▲「一億元的分手費」揭開家庭秘密！妻子繼承48億遺產卻隱瞞丈夫。（圖／時報出版提供）

記者林育綾／綜合報導

結婚20年的妻子繼承了48億鉅額遺產，卻始終隱瞞著丈夫，掀起了關於「信任」的議題，甚至感慨「這世上我已無法相信任何人」。日本作家白石一文新作品《一億元的分手費》，開門見山提到「這是專為成人而寫的小說」，近日中文版發行來台也受到討論。

《一億元的分手費》故事主角鐵平無意間得知妻子夏代繼承了鉅額遺產共48億元，卻隱瞞多年而難以接受，尤其2人多次面臨經濟拮据，鐵平的母親住院時也住不起單人病房。緊接他還發現，不僅妻子隱瞞，兒子、女兒甚至同事，都欺騙了他某些事，讓他無法再信任人，最後帶著妻子給的1億元離開，重新展開自己的生活，而這筆錢也被他詮釋為「分手費」。

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小說不僅探討了關於夫妻關係之間的信任、相處，也讓人深思關於人生和夢想、自我價值的追尋，結局更來了一記令人意想不到的回馬槍，也被形容是白石一文「最有娛樂性的作品」。不少讀者提到，讀過多本白石一文的小說，「這本最有意思！」

▲「一億元的分手費」台灣版更有限定專序，作家寫作心路歷程大公開。（圖／時報出版提供）

《一億元的分手費》中文版由時報文化出版發行，台灣版更有限定專序，揭露作家寫作心路歷程。該書也獲得作家李明璁、陳雪、鄭宜農等人推薦。